Esperan a los que ya se fueron

Como todos los años EL MAÑANA DE REYNOSA hace un recorrido, por las instituciones educativas y culturales a donde nos invitan para mostrar el colorido de sus ofrendan en los altares de muertos.

En la UAT Rodhe los alumnos de la carrera de Economía le hicieron el altar de muertos a Valentín Elizalde.

Los docentes con la finalidad de preservar tradiciones mexicanas buscan inculcar a los alumnos la importancia de esta fiesta, en la que se recuerda a los que ya partieron y que según la creencia vuelven para visitar a sus familiares, es por ello que Reynosa comienza a llenarse de aromas, colores y recuerdos.

Alumnos de la UTT realizaron una ofrenda para recordar a personal docente que ya apartó así como a familiares.

Más que una simple costumbre, esta celebración se vive como un ritual sagrado: un reencuentro entre los vivos y aquellos seres queridos que partieron. Se cree que, durante estas fechas, las ánimas regresan a casa para disfrutar de los platillos que amaron en vida, deleitarse con las frutas de temporada y seguir el aroma de la flor de cempasúchil que marca su camino de regreso al mundo terrenal.

El Grupo de la Edad de Oro del Gimnasio Muntidiciplinario UAT, ofrendo su altar a compañeros y familiares, aquí los reyes de grupo María Teresa García y Florentino Ávila con el director licenciado Rubén López García y el administrador licenciado Virgilio Alemán.

Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, honró a familiares de los alumnos; las docentes a cargo Carolina Mata Galván y Dulce Melissa Trujillo Lorenzo.

Cada altar cuenta una historia. Los hay desde modestos, con un puñado de flores y veladoras, y también majestuosos, con siete niveles que simbolizan los pasos del alma hacia el descanso eterno. Sin importar el tamaño, todos comparten el mismo propósito: honrar la memoria y mantener viva la tradición.