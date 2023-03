Nace Menina, nuevo enclave cultural en la Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO

No obstante, a diferencia del cultubar en el Centro Histórico, que cuenta con todo el vibrante espacio exterior que le brinda el corredor peatonal San Jerónimo, este nuevo espacio apuesta por la intimidad.

"Queremos que sea todo el tiempo un surtidor de cultura, pero en local, en chiquito; megaproyectos hay muchos", define la gestora cultural Melisa Arzate, fundadora y alma creativa de este nuevo empeño.

"Este país, en este momento, está lleno de megaproyectos, pero a lo mejor si volvemos a lo local, si volvemos a lo pequeño, de la colonia, nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas de lo que creeríamos en cuanto a la respuesta social", abunda.

Ubicado a unos pasos de la Glorieta SCOP, en Tepozteco 15, el lugar ocupa apenas unos cuantos metros cuadrados, pero ya se mira poblado de obras de arte de Daniel Lezama, Francisco Toledo, Tanya Huntington y Arturo Ocampo, entre varios otros artistas amigos de esta casa y de las anteriores.

"Sí, chiquito, pero queremos que sea un estruendo", añade Antonio Calera-Grobet, fundador de La Bota.

"Un pequeño epicentro acá, también como para respirar otros aires, pero, de ninguna manera, sin que esto signifique, no hay que pensarlo, un abandono de La Bota; No, jamás", promete.

En cierto modo, los esfuerzos culturales tanto de Menina como de La Bota son análogos, pero se llevan a cabo de formas distintas.

Mientras que en los pasados 11 y 12 de marzo el recinto del Centro Histórico fue la sede de la edición 11 de Poesía por primavera, un festival que reunió a decenas de escritores en la vía pública, en el nuevo espacio de la Narvarte se han regalado, de mano en mano y en las últimas semanas, cerca de 400 libros para quienes han ido a conocerlo.

Con espacio para 50 personas, Menina ya exhibe el catálogo de libros de Mantarraya y tendrá colaboración estrecha con La Chula, que fungirá como una suerte de satélite entre este lugar y La Bota.

Sin importar de qué forma, de lo que se trata es de que la cultura sea devuelta a la Ciudad, desde donde salió originalmente, ahora desde dos polos distintos.

Cultura cara a cara

La oferta que habrá de caracterizar a Menina quedó delineada en los tres conceptos enunciados en su letrero de bienvenida: Fonda, antigüedades y foro.

En lugar de la apabullante oferta visual de objetos varios, chucherías y parafernalia taurina que recibe al visitante del Centro Histórico, en la Narvarte se ha apostado, más bien, por una selección de antigüedades, todas a la venta, que pueden ser retiradas fácilmente de las paredes para montar una exposición.

"Nosotros hemos ido coleccionando objetos. Vamos caminando y vamos recolectando objetos como huellas de una ciudad, como huellas del pasado, como testimonios vivos de una sociedad", expone Arzate.

"Pero también somos coleccionistas de arte, y acá tú encontrarás piezas de Arturo Ocampo, de Daniel Lezama, de Francisco Toledo; una mezcla de arte y antigüedades, sean esas antigüedades del origen que sean", abunda.

Además de las exposiciones, el lugar ofrecerá ciclos de cine comentado, lecturas intimistas y presentaciones musicales para pocos asistentes, de una forma ciertamente distinta a como se hace en La Bota.

"Nos va a permitir el comentario directo con la gente. Es decir, la plaza pública de San Jerónimo nos permite la belleza de invitar a toda la comunidad, de que quien va pasando esté, de que todos se sumen, pero acá lo que vamos a poder hacer es un contacto directo entre los creadores y la colonia, el público en general", compara la gestora cultural.

"Por supuesto que no es localista tampoco: cuando yo digo la colonia, no me refiero a que sea exclusivo de la Narvarte, sino de los transeúntes, los paseantes, pero también toda la gente interesada en la cultura".

El lugar también estará vivo con una nutrida oferta de gráfica, con tórculos y prensas operando en el sitio para ofrecer obras de amigos del proyecto cultural, como Demián Flores.

Nuevos iniciativas editoriales también comenzaron ya a surgir del lugar, como el Premio Menina a la Crítica de Arte, también en colaboración con Flores, que premiará a textos de este género.

"No es una cantina, no es un bar, en todo caso es una taberna y de ahí su nombre: Menina Mesón, en donde es un foro, que tú puedas venir a tocar una guitarra, venir a cantar, donde va a haber cine y puedes ver una exposición", agrega Calera-Grobet sobre el espacio, que en sus paredes hace honor a Las meninas de Diego Velázquez.

Para Arzate, la cercanía del nuevo mesón con la Glorieta SCOP, en una zona verde altamente arbolada, le hace recordar a los Campos Elíseos de la mitología griega, el remanso al que iban a descansar los héroes.

"Aquí en la Narvarte también caminan los héroes, lo que pasa es que son los héroes que se mantienen en pie desde la clase media, desde el trabajo de la clase media, desde la resistencia cultural, intelectual, ética, de la clase media, y por eso nosotros queríamos abrir esto aquí", reflexiona.

Si La Bota se encuentra perpetuamente llena de estudiantes y transeúntes del ajetreado Centro Histórico, Menina busca abrirse también a este otro sector en la Narvarte, sin excluir, claro, a los que decidan transitar entre ambos espacios.

"Cultura, en el calado más profundo que se pueda, y abrazar al otro con toda la fuerza que se pueda, con todo el amor, arrasar con amor, esta zona", promete Calera-Grobet para la Narvarte.

Regreso al 'bien comer'

Menina toma también su distancia en cuanto a la ya emblemática cocina de La Bota, aunque sin dejar de lado elementos como los quesos, los embutidos y los vinos.

"La idea aquí es tener desayunos y una comida corrida abundante, suficiente, pero sobre todo rica", explica Diego Rodríguez, chef de ambos espacios gastronómicos.

"Una comida corrida que nos regrese a un bien comer. Queremos regresar a un servicio que sea digno", añade Calera-Grobet.

El lugar, entonces, abre sus puertas desde las 10:00 horas para ofrecer desayunos, a mitad del día tendrá comida corrida accesible, hacia la noche platillos como fondue, vichyssoise (crema francesa de puerros), sopa de cebolla, pizzas y pasta.

Habrá también días de experimentación gastronómica y mariscos los fines de semana, junto con la infaltable paella que, ésa sí, se conserva tal como en La Bota.

"Aquí en el corazón de la Narvarte hay pocos restaurantes de cepa, bien puestos, bien levantados, entonces, si tú te sientas en cualquier lugar te cuesta 600, 800 pesos comer entre dos personas; eso me parece exorbitante", explica Calera-Grobet sobre lo que se busca remediar.

"Pero lejos de verlo como una competencia, venimos a instaurar algo que hemos construido desde casi cero, con mucho amor, y eso es como queremos hacer las cosas aquí", declara Rodríguez.

Una fiesta para todos

Este sábado 25, Menina realizará un evento de inauguración oficial que busca ser algo muy sencillo, pero poderoso: una fiesta, en toda la extensión de la palabra.

"Para empezar, queremos que sea un día absoluto de fiesta y tú, en las fiestas, eres invitado a eso: a festejar, a celebrar. Queremos regalar un montón de vino, un montón de tapas, un montón de cerveza, estar con los amigos, estar con los vecinos", define Arzate.

Ese día, además, Calera-Grobet presentará su nuevo libro, Xajays (Ediciones Periféricas).

"Son 40 poemas sobre el dolor que nos deja la cultura de ahora, una cultura de muerte, del secuestro del ser", explica el autor.

Un libro, abunda, que busca entregar un mensaje con franqueza y de forma frontal, como los toros de la ganadería Xajay, a los que hace referencia el título y que han sido ilustrados por Lezama.

"Que parece ser que no hay forma de salvarnos y que solamente el amor será la salida para este apocalipsis", advierte Calera-Grobet.

Abrir un nuevo espacio cultural con una gran fiesta, aseguran Arzate y él, se trata, precisamente, de refrendar esto.