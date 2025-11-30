Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

Generalmente a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial, dijo el dramaturgo Alejandro Jodorowsky (Chile, 1929), al recibir la Medalla Bellas Artes 2025 en la categoría de Teatro.

El autor de obras teatrales como "El Ensueño", "Pedrolino" y "Ópera pánica", fue premiado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por "en virtud de la profunda huella que ha dejado en el arte nacional mediante la osadía, la libertad creativa y la experimentación que caracterizan sus numerosas creaciones, que cautivan a públicos de diversas generaciones", informó en un comunicado de prensa.

¿Cuál es la reacción de Jodorowsky al recibir el premio?

Jodorowsky dijo sentirse sorprendido y honrado por el premio mexicano, país al que se mudó en 1959 como parte de la compañía del mimo Marcel Marceau y se quedó casi 20 años. "México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso. Es una maravilla ser reconocido, y yo le agradezco al Instituto que representa este don", aseguró.

¿Qué mensaje dejó Jodorowsky sobre el arte y la humanidad?

El galardonado señaló que en la actualidad se debe "aprender a aceptar la belleza" y "vivir con amor por la raza humana", algo que reconoció es muy difícil: "Es necesario dar lo que aprendes para que un milagro se realice, para vivir con alegría", afirmó.