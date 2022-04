Magali Lara, una artista que asume riesgos

"El dibujo es mi primer lugar, siempre, porque en él está el pulso, que es importante: la manera de entender la forma no pasa por el intelecto, sino por la sensación.

Eso es definitivo en mi trabajo. Después, con la pintura, entendí también que hay todo un gesto corporal", expone la creadora en entrevista. Originaria de la Ciudad de México, donde nació en 1956, Lara desarrolla desde los años 70 una obra relacionada con el cuerpo y las emociones a manera de ensayos visuales.

Temas como la identidad, lo femenino, la otredad y la conexión entre el adentro y el afuera, y recientemente la pandemia de Covid-19, vertebran su trabajo, que recurre a disciplinas como el dibujo, la escritura, el libro de artista, la pintura, la animación, la cerámica y el textil. "Siempre me ha gustado experimentar con técnicas distintas porque me exigen formas de 'traducir' mi trabajo a otros lenguajes, y disfruto mucho la colaboración con otros artistas.

"En los años 80 me puse a pintar porque quería atreverme a usar ese espacio desde la experiencia de un cuerpo femenino, cuando en ese entonces se pensaba que la pintura requería una energía masculina", ha dicho la artista, galardonada en 2019 con la medalla al Mérito en Artes por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Mientras estudiaba Artes Visuales en la Academia de San Carlos, se acercó a escritoras como Virginia Woolf, Silvia Plath, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Inés Arredondo. "Fueron leídas por Lara como autoras que asumían una postura audaz con respecto a lo esperado por una mujer en ese momento.

Esta mezcla de literatura feminista y formación de artista visual generaron en Lara una relación íntima con la letra como soporte, crítica y materia de sus producciones", destaca, por su parte, la curadora Ixchel Ledesma, quien colaboró con Lara en la exposición Futuro, que la artista presenta en el Museo de Arte e Historia del Forum Cultural Guanajuato (MAHG).

DIBUJAR Y ESCRIBIR: ACTOS GEMELOS

Su relación con la literatura, explica Lara, es primordial. "Soy, ante todo, una lectora.

De donde más he aprendido es leyendo, sobre todo novela o poesía; ahora también me gustan los ensayos; me gusta leer de todo.

La literatura es un acompañamiento importantísimo". Considera el dibujo y la escritura como hermanos gemelos. "Es posible que el dibujo contenga un relato de la misma manera que una frase dice en lo no dicho", planteó Lara en el catálogo de Glaciares, exposición que presentó en 2009 en la Sala de Arte Público Siqueiros.

No solo con la poesía, sino con las autoras del género, como Carmen Boullosa y Gloria Gervitz, ha tenido una relación duradera y realizado trabajos conjuntos, cuenta la artista cuyas piezas forman parte de colecciones nacionales de museos como el Universitario Arte Contemporáneo, el Carrillo Gil y el Amparo, e internacionales en los neoyorquinos Metropolitan y Modern Art (MoMA), el belga Stedelijk y el bonaerense Malba, entre otros.

"La colaboración me importa", explica, "porque permite entrar en otros territorios, en otras obsesiones, en otra posibilidad de ser humano. Para mí es una de las experiencias más enriquecedoras".

Y espera para diciembre exhibir con Boullosa en el Museo Nacional de Arte la exposición Bajo la misma falda, con libros que produjeron ambas. Aunque ha formado parte de grupos, como el Março y el No Grupo, y forjado amistad con creadoras y creadores de diversas disciplinas, y que constituyen su familia ampliada, la obra de Lara ha sido solitaria.

"Me gusta ser independiente, tener siempre una visión crítica sobre mi trabajo y el trabajo de los demás.

En la vida cotidiana, el poder estar con una misma me importa muchísimo", reconoce la artista, quien suele observar desde su casa el Popocatépetl y concibe su jardín como un paraíso. Profesora de la Facultad de Artes Visuales de la Autónoma del Estado de Morelos, y radicada en Cuernavaca, Lara también establece relaciones estrechas con personas independientes.

"Mi amistad más fuerte es con gente que puede tener una posición de autogestión clara. Y cuando trabajamos en instituciones, hacerlo de manera crítica. Creo que eso da siempre un enriquecimiento a la cultura, que no estés sumándote totalmente a todo lo que dice la institución; que puedas colaborar, pero también tener una opinión propia", indica.

Esa independencia, dice, se fomentó desde la familia, de la que también forman parte la compositora Ana Lara y el escritor Hernán Lara Zavala.

EL DESCUBRIMIENTO DEL CUERPO

"Mi mamá entendió muy bien que había que tener un mundo interior, y mi papá nos dio a las mujeres una educación muy buena; nos permitieron viajar -lo cual no se acostumbraba entonces- y tener una pasión, y nos apoyaron en esa pasión.

Creo que eso hizo que el deseo de ser autónomas para cada una de nosotras fuera muy importante", comparte la artista. ¿Hubo algún viaje que te marcara? Me fui a los 14 años a estudiar a Montreal.

Fue un viaje que me cambió muchísimo. Primero, porque vi que había una manera distinta de ser adolescente y de ser mujer, que podía tener trabajo y podía tener una agencia diferente. Y también porque aprendí idiomas, aprendí de otras culturas, vi otras formas de pensar la propia identidad.

Eso me abrió muchísimo las perspectivas y, en términos de experiencias, recuerdo la nieve, el frío, el otoño, los conciertos de rock, y la literatura, por supuesto.

Todo eso me hizo tener muy claro el anhelo de ser pintora y es cuando decido no ser escritora.

¿Era muy fuerte la disyuntiva?

El cuerpo apareció en mí de una manera que no imaginaba; venía de una escuela de monjas. Escribir entonces no era para mí, quería algo que tuviera que ver con el cuerpo, con las sensaciones del cuerpo, con la dificultad de habitar ese cuerpo que tenía deseos que yo ni siquiera había imaginado. En ese sentido, a sus alumnos les hace hincapié en la creación desde un "yo" desconocido, "y porque no lo conoces es tan potente, y probablemente es el lugar donde esté la creatividad".

Lo mismo ocurre con lo femenino, asociado con la oscuridad, no como una cuestión negativa, señala. "Tiene que ver con la oscuridad, porque en la oscuridad todo es posible, todo puede germinar, y hay allí una fuerza de la que no sabemos ni el tamaño ni las características: sólo la sentimos".

Como profesora, ¿qué te interesa que aprendan los alumnos, más allá de la técnica?

Lo más importante es la autogestión. Además, que no pierdan el contacto con su propia localidad y una cierta ética de trabajo.

¿No hay ética?

Ahora los artistas parecería que están con la fábula del éxito económico como lo único, y creo que es un lugar peligroso: hay otras cosas que son también importantes y no son medibles económicamente.

UNA CREADORA VISIONARIA

En la muestra Futuro, que presenta el MAHG, Lara exhibe dibujos de los años 70 y 80 que resuenan en la juventud contemporánea por el riesgo y la experimentación que implican, como señaló Ledesma en un conversatorio a propósito de esta exposición, que permanecerá en el recinto de León hasta el 29 de mayo.

Había entonces una oposición a lo "bonito" como algo generacional, recordó Lara, por su parte, sobre su formación en la Academia de San Carlos.

"En San Carlos, las mujeres artistas que habían estado antes siempre sentían que tenían que demostrar una capacidad técnica excelente para ser consideradas artistas y, en mi caso, esta excelencia técnica no la consideraba tan importante porque faltaba la parte conceptual, de pensar los materiales y atreverse a usarlos de formas que pudieran implicar una enorme energía, más vitalidad, pero también una dificultad de resolver en las piezas".

Incluso los dibujos con carbón y acuarela, incluidos en la exhibición, podían resultar sucios y antifemeninos, pero vitales.

"Tenían una vida con los materiales, semejante a la necesidad que nosotras sentíamos de enunciar un cuerpo, independientemente de que fuera masculino o femenino, que también es sudor, lágrima, emoción, dificultades y angustia, en términos diferentes a la parte heroica o trágica que los artistas mexicanos usaban entonces".

Con 65 años, la artista afronta la vejez como posibilidad de cambio y reconstrucción. "La mirada al pasado es importante", advierte, "deshacer tu propia narrativa es esencial, tu propia historia biográfica: hay que recuperar lo que no viste, tener una actitud de reconstruir".