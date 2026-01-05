¡Muy creativas!

El emblemático maratón Guadalupe-Reyes está cerca de concluir, con la llegada del Día de Reyes 2026. El emprendimiento de repostería conocido en redes sociales como "Las Súper Roscas", ofrece una gran variedad de modelos de roscas para este 6 de enero. La más aclamada es la "Guerrerosca K-pop", una rosca temática de la popular película de Netflix "K-pop Demon Hunters". Con chispas de colores y un llamativo glaseado de color morado.

¿Qué novedades trae Las Súper Roscas para el Día de Reyes?

Una de sus creaciones más populares es la rosca inspirada en la Fórmula 1, con glaseado de color rojo, azúcar espolvoreada, chispas de chocolate, almendras y figuras tematizadas, como neumáticos y la característica bandera a cuadros de las carreras, son las novedades para este 6 de enero.