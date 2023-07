Recuperan un clásico literario

Ciudad de México

"La mañana debe seguir gris", novela de Silvia Molina, galardonada con el premio Xavier Villaurrutia en 1977, se integra al catálogo del Fondo de Cultura Económica (FCE), que la noche del jueves presentó la obra con los comentarios de la autora y del escritor David Martín del Campo.

Situada en Londres, entre los últimos días de 1969 y 1970, la autora plasma en una suerte de diario íntimo, el romance juvenil entre una joven burguesa y un poeta bohemio.

Se trata de una novela que relata la relación entre Molina y el fallecido poeta José Carlos Becerra (1936-1970), aunque no es del todo biográfica, aclaró la también galardonada con el premio nacional de literatura infantil "Juan de la Cabada 1992" por "Mi familia" y "La Bella Durmiente, cien años después".

"El estilo de ´La mañana debe seguir gris´ destaca por su valentía, en primerísimo orden, que es una valentía personal, aunque también literaria, pues la apuesta era alta, muy alta, y la novela resultó certera, como pocas. Novela primera que sobresale por su sencillez, diríase dulzura, eludiendo las complicaciones metaliterarias tan en boga hoy en día", destacó Martín del Campo.

FRANQUEZA AL RELATAR

"Es el recuento, finalmente, de una pérdida que lacera como nunca los sentimientos. No una novela policiaca, que pudo haber sido, no una novela erótica, que lo mismo, no una novela rosa derramando suspiros, gemidos, ramos de tulipanes, besos y baba. Nada de eso. Se trata simplemente del testimonio de una chica enamorada, muy enamorada: una chica a punto, de lo que se dice, perder la cabeza por un poeta greñudo, bohemio y pobretón que sabe hablarles bonito al oído", expuso el escritor en la librería Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica (FCE)

Molina reconoció su franqueza al relatar esta historia.

"Me he preguntado varias veces por qué la novela sigue estando vigente después de tanto tiempo -tiene 46 años, casi toda una vida-, y creo que porque es una historia de amor -todo mundo se enamora- y, además, por el tono desenfadado en el que está contada, porque en la época en que la escribí no tenía la menor idea de lo que era la literatura. Quise contar una historia y la conté francamente, casi como me salió", rememoró.

"La mañana debe seguir gris" llega al FCE tras haber sido publicada en sellos como Joaquín Mortiz, Planeta y Cal y Arena.