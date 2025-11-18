Último año de "La Fábrica de Santa": fechas y lo que tienes que saber

Renovarse o morir. La fábrica de Santa lo tiene muy presente, por lo que este será el último año en que se presente la historia como ha sido conocida en años recientes.

La obra, que inicia gira por la República Mexicana el 1 de diciembre y que estará en la Ciudad de México en el Teatro Rafael Solana a partir del día 12 de diciembre, tendrá actualizaciones necesarias de acuerdo con los nuevos tiempos.

Eso dice su productor Rodrigo Renovales, quien ya está trabajando en la nueva versión. Por lo pronto, para este año habrá entre sus agregados más pantallas y un pequeño cambio en la obra.

Actualmente, la obra sigue a Santa y sus duendes enfrentando la desaparición de la nieve en el Polo Norte, descubriendo que ha sido una banda llamada "Mugrosos", la que ha ensuciado todo a su paso, provocando el desastre.

"Cada equis años hay que ir haciendo nueva historia. Este es el último con la versión actual y, el próximo ya habrá otra para mantener a los niños contentos con lo que vean", comenta Renovales.

¿Cuál es la historia detrás de La fábrica de Santa?

"La fábrica de Santa" inició funciones hace 26 años, a lo largo de los cuales han existido tres versiones que se han ido presentando a veces de manera indistinta para ofrecer algo nuevo al público. Pero en todos los casos, apunta Renovales, el momento más confortante es cuando tanto niños como adultos levantan la mano para prometer que se portarán bien durante todo el año.

"Hay por ahí una persona que decía que la vio cuando era niño, luego llevó a su hijo y ahora ya tiene nieto. Es decir, ya es una tercera generación quien ha visto la obra", apunta el entrevistado.

¿Qué cambios se implementarán en la obra?

"La fábrica de Santa" cuenta con 14 actores en escena y un gran equipo detrás de ella, superando las 30 personas las que la hacen posible. El Teatro Rafael Solana, con capacidad cercana a los 300 espectadores, será la última parada de la temporada que ahora incluirá presentaciones en entidades como Pachuca, Puebla, Querétaro y Guerrero. En la Ciudad de México habrá cuatro funciones diarias, del día 12 al 23 de diciembre.