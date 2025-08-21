Todos están invitados

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del ITCA Tamaulipas y el Parque Cultural Reynosa, invita a la presentación de la antología "En la margen del río", este próximo martes 26 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Experimental, de dicho recinto, la entrada es completamente libre.

43 TEXTOS

La obra reúne 43 textos de 24 autores que, durante tres décadas, han formado parte del Taller de Escritura Creativa que coordina la Maestra Graciela Ramos Domínguez, una figura fundamental en la promoción cultural y literaria de nuestra región.

"En la margen del río" es un homenaje a la palabra escrita, a la constancia y al trabajo colectivo. Entre sus páginas, los lectores encontrarán relatos que exploran la condición humana en todas sus facetas: amor, miedo, ambición, poder, familia, soledad, heroísmo, identidad, honor, lucha y esperanza.

Este es un evento para celebrar 30 años de letras, creatividad y formación de escritores en Tamaulipas.

A LADO DE LOS GRANDES

Cielo afinó su escritura con los Maestros Carballido, Arguelles, Ortiz, y Díaz Alejo y desde 1995 trabaja en su Taller de Escritura Creativa. A sus alumnos los orienta e inculca respeto y ética en las letras.

Recomienda leer y escribir mucho pero no publicar prematuramente. Para sus alumnos, Cielo Ramos, crea una cálida cofradía de trabajo, apoyo y amistad.

Y la consideran una mujer generosa, artífice de bellos entornos; una maestra cuya voz cala hondo y hace de sus alumnos mejores seres humanos.