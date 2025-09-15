Rinden homenaje a su trayectoria

El sábado 13 de septiembre, Los Cachorros de Juan Villarreal estuvieron de fiesta, pues su líder y fundador Don Juan Villareal icono de la música norteña en México y el sur de Estados Unidos, fue distinguido en Nuevo Progreso, Tamaulipas por su contribución con más de seis décadas a nuestras raíces musicales, siendo reconocido por su estilo único y tradicional para el acordeón, Nacido en Veracruz, criado en Nuevo Progreso, pero Reynosense por adopción, pues aquí fue donde junto a su hermano José (+) arrancó su exitosa trayectoria musical.

En el año de 1962 Juan y José María Villarreal salen de su lugar de crianza, Nuevo Progreso Tamaulipas con su acordeón y bajo sexto para buscar el éxito, y lo lograron al paso de los años y gracias a Mario Montes acordeonista de los famosos doneños que los ayudo a grabar su primera canción "Pero Juanita" un 13 de septiembre de 1965 y tras eso se quedaron en Reynosa donde se encuentran con Don Servando Cano y Los Relámpagos del Norte y de ahí todo sube como espuma.

Los Cachorros de Juan Villarreal han hecho películas como: Sabiendo quien era yo, Dados Cargados, Se les pelo Baltazar, Baltazar 2, La Herencia del Cartel, Regalo Caro, actualmente han grabado 54 discos, han participado en 11 películas, y cuentan con más de 86 giras por los Estados Unidos, sin contar México y Sudamérica. Don Juan Villarreal ha compuesto 321 canciones grabadas en su Editorial Leo Musical.

EL HOMENAJE

En una gran fiesta en Nuevo Progreso, Tamaulipas fue que rindieron homenaje a este grande del acordeón Juan Villarreal, orgullo de nuestra ciudad, previo al evento se llevo a cabo un desfile por el municipio en donde el músico y cantante convivió con los lugareños se tomo fotos y firmó autógrafos.

Ya en el evento tras la bienvenida a todos los presentes, se presentó un muy completo programa artístico que incluyo ballet folclórico, la coronación de la reina Mariela Ramírez y toda su corte real y para cerrar con broche de oro el homenaje a Juan Villarreal ciudadano distinguido de Nuevo Progreso.

El reconocimiento lo recibido de manos de Miguel Ángel Almaraz.

AGRADECE

Antes de recibir su reconocimiento, Juan Villarreal tomó el micrófono para agradecer las distinción y dijo: "Buenas tardes a todo público, gracias por este homenaje tan bonito, agradezco de parte de mi grupo Los Cachorros de criados aquí en Nuevo Progreso, mi vida fue aquí en Progreso y el inicio de mi carrera en Reynosa"

Y aprovecho a contar una anécdota de como llegó a Reynosa: "Mi hermano José un día 13 de septiembre de 1965, salimos a buscar la vida y el éxito y llegamos pero hasta Reynosa, nos bajamos al Cadillac y ahí nos dejo el camión y desde entonces estamos en Reynosa Tamaulipas, ahí labramos la piedra bruta, ahí picamos piedra y lográbamos gracias a Dios el éxito, hemos hecho cine con Antonio Aguilar, Cornelio Reyna, Chelelo"

Se tomo fotos con los presentes Paseo por las calles de Progreso en el desfile previo al evento.

REGALA ACORDEONES

Además agradeció para regalaron acordeones para niños que están estudiando este instrumento propio de nuestra región y aprovecho para deleitar a los asistentes con una redova que se toca a por ahí y se llama "De progreso a Río Rico", una coautoría con Kiko Bernal un gran maestro acordeonista.

Entre otras cosas manifestó que toca sentado últimamente por cuestiones de salud, pues son más de 60 años de traer el acordeón al pecho, y eso le ha afectado, por lo que pide que oraran por el pues en breve se someterá a una cirugía.

Tras el evento se hizo un baile a cargo de Concepto Norteño.

Firmó autógrafos.