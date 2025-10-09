Derroche de talento

La magia de Disney llegó a Río Bravo a través del grupo de Teatro Roca del Centro Cultural Caleti que el martes 7 de octubre presentó el musical "La Bella y la Bestia" en el Gimnasio del Parque "Las Liebres" dentro de las actividades del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

La trama fue el clásico cuento de Disney en una hermosa joven llamada Bella, acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre. El animal es en realidad un príncipe encantado que, para romper el hechizo, tendrá que ganarse el amor de una dama siendo una bestia pero lo logra y así fue que transcurrió esta hermosa historia de amor en la que quedó demostrado el talento y profesionalismo de los actores riobravenses que se sumaron a esta puesta en escena de primer nivel, con elegantes vestuarios y una gran escenografía.

ACTORES

Los papeles principales estuvieron a cargo de: Abraham Landeros como Bestia, Norma Longoria como Bella, Eduardo Salgado en el papel de Gastón, Carolina Hernández como Lefou, Juan Ángel Rosales como Maurice.

También participaron los actores Christian García como Lumiére, Valentina Funes como Ding Dong, Selena Garza como Sra. Potts, Monserrat Trejo en el papel de Mme de la Grande Bouche, Vivián Hernández como Babette, Daniel Uresti personificó a Chip, Santiago Eguía como Monsieur D´Arque, Alisson Lagunes y Alexia Barrios en los papeles de chicas bobas.

GRUPO DE BAILARINES

El elenco de bailarines estuvo conformado por Sarahí Feria, Arantza Esqueda, Ana Paula Morales, Margarita Uresti, Ana Victoria García, Loretta Morales, Cecilia Chapa, Miranda Hernández, Madelyn Botello, Fernanda Moreno y Ana Botello

Y la dirección artística del musical estuvo a cargo de Rodrigo Caleti y la producción de Caleti Arte y Cultura AC, apoyados por Salvador Reyes en la dirección Musical y Teatral, Fátima Flores asistencia coreográfica, Nancy Romero Jefe de Vestuarios, Belinda Ramírez, Jefe de escenografía, Jesús González Jefe de utilería, Blanca González.