Cautiva con ‘Broadway Baby’

La bailarina, cantante, actriz Bianca Marroquín llegó a Reynosa el domingo 5 de octubre en El Parque Cultural Reynosa, como parte del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, donde presentó espectáculo “Broadway Baby”.

Este espectáculo del que ella es la protagonista narra de maneja amena su historia y todo lo que vivió para poder cumplir el sueño de convertirse en bailarina y además lograr ser la primera mujer mexicana en estar como estelar del un musical en Broadway.