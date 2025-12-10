Zapatean por amor al folclor

El pasado sábado 5 de diciembre, la Casa de la Cultura de Reynosa, A.C., en coordinación con el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C.®? Delegación Tamaulipas, celebró el cierre de la décima temporada del Programa Permanente de Danza Mexicana con el Festival Folclórico "Al son que me toquen", bajo el lema "Al ritmo de una pasión".

Desde hace una década, este programa ha mantenido vivo el folclor y la música tradicional de México, reuniendo a un amplio número de agrupaciones pertenecientes a instituciones públicas, privadas e independientes. La edición de este año tuvo como sede una conocida plaza comercial de la ciudad, donde las actividades comenzaron a las 17:30 horas.

TERCERA LLAMADA

La tercera llamada estuvo a cargo del coordinador general del programa maestro José René Cruz Jiménez,mientras que la bienvenida fue ofrecida por la directora de la Casa de la Cultura, Mirella Lucero Guzmán Flores, quien destacó la importancia de este espacio artístico que ha impulsado por diez años a bailarines de todas las edades.

Niños, jóvenes y adultos participaron en esta celebración dancística que permitió al público disfrutar de coloridos vestuarios y repertorios de diversas regiones del país. En esta ocasión se presentaron:

· El Grupo de Danza Folclórica Xochipilli de la UAT Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, dirigido por el maestro José René Cruz Jiménez.

· El Taller de Danza Folclórica de la Preparatoria José de Escandón, a cargo del maestro Juan de Dios Gómez.

· El Ballet Folklórico "El Son de mi Tierra", dirigido por la maestra Sugey Pineda Contreras.

· La Escuela de Danza Mexicana, de la maestra Zaidaly Ayala Alanis.

DE LUJO

El escenario vibró con estampas del estado de Tamaulipas, incluyendo repertorio de la región centro con picotas y de la región sur con huapangos huastecos. También se presentaron cuadros de Chiapas y Veracruz, con la tradicional región jarocha y el fandango veracruzano, reflejando la riqueza cultural que caracteriza a este festival.

La jornada concluyó con la entrega de constancias de participación a las agrupaciones, además de una invitación para continuar en la temporada número once, programada para iniciar en enero de 2026.

APOYO INCONDICIONAL

EL MANANA DE REYNOSA con gusto promueve este festival folclórico que enaltece a nuestra ciudad, ya que el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su apoyo incondicional a este tipo de eventos que con gusto difunden de manera completamente gratuita.