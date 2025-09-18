Preparan un libro en su honor

La artista Arabella Medrano Gómez quien falleció el 20 de septiembre de 2024 y que en vida mostró su amor y pasión por el arte; será recordada en texto y quedará plasmado su trabajo y legado en un libro que ya esta preparando su familia encabezada por su madre la señora Silvia Leticia Gómez Rodríguez y su hermana Yadira Medrano Gómez así como dos colaboradoras más.

Arabella dejo en muchos proyectos inconclusos y hasta el último respiro de su vida estuvo trabajando en ayudar a muchos artistas jóvenes a concretar sus proyectos.

Esta gestora cultura también fue pionera en el mundo del arte urbano, cosplay, k-Pop, bazares culturales y conciertos de diversos géneros.

Pero ahora su madre y hermana están alistando mucho de lo que quedó en el tintero, también utilizarán el libro para honrar su memoria y su gran trabajo en el mundo del arte y la cultura.

Y tras esta noticia de la preparación de un libro sobre su trabajo artístico, también aprovecharon para invitar a toda la comunidad artística y amigos a que las acompañen a una misa de de aniversario luctuoso que se realizará el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el centro de la ciudad.