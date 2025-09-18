Escena

Preparan un libro en su honor

A casi un año de su partida, Arabella Medrano sigue dando noticia
  • Por: Elena Castillo
  • 18 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Preparan un libro en su honor

La historia artística de Arabella Medrano, quedará plasmada en un libro.

La artista Arabella Medrano Gómez quien falleció el 20 de septiembre de 2024 y que en vida mostró su amor y pasión por el arte; será recordada en texto y quedará plasmado su trabajo y legado en un libro que ya esta preparando su familia encabezada por su madre la señora Silvia Leticia Gómez Rodríguez y su hermana Yadira Medrano Gómez así como dos colaboradoras más.

Arabella dejo en muchos proyectos inconclusos y hasta el último respiro de su vida estuvo trabajando en ayudar a muchos artistas jóvenes a concretar sus proyectos.

Esta gestora cultura también fue pionera en el mundo del arte urbano, cosplay, k-Pop, bazares culturales y conciertos de diversos géneros.

Pero ahora su madre y hermana están alistando mucho de lo que quedó en el tintero, también utilizarán el libro para honrar su memoria y su gran trabajo en el mundo del arte y la cultura.

Y tras esta noticia de la preparación de un libro sobre su trabajo artístico, también aprovecharon para invitar a toda la comunidad artística y amigos a que las acompañen a una misa de de aniversario luctuoso que se realizará el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el centro de la ciudad.

EL MAÑANA RECOMIENDA