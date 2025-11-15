Presenta ´Los hilos del destino´

Con gran entusiasmo, ilusión y cariño fue que Nelly Alejandra Niaves Juárez presentó su exposición artística "Los hilos del destino" el 10 de noviembre, en el Auditorio Bertha G. De de Garza Zamora en la Casa de la Cultura de Reynosa.

Un total de 17 obras fueron las que expuso, entre pinturas y esculturas, donde proyectan su talento y su técnica. Estuvieron presentes sus invitados, entre los que estaban alumnos, familiares y amistades.

¿Qué ocurrió?

Para iniciar, la directora de la Casa de la Cultura de Reynosa, Mirella Guzmán Flores, dio la bienvenida y leyó un poco sobre la trayectoria de la maestra Niaves, para después cederle el micrófono a la misma, quien agradeció la presencia de sus invitados.

¿Cuál es la temática de la exposición?

Cabe señalar que el nombre que lleva la exposición es inspirado en una historia asiática que hace referencia a que siempre estarás unido a las personas que tienes en tu entorno, que siempre habrá un hilo que los une aunque ya no estén a tu lado.