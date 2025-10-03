Festín cultural

El Parque Cultural Reynosa, se viste de gala a partir de hoy y hasta el 12 de octubre al recibir el XXXII Festival Internacional Costa del Seno Mexicano (FICSM 2025), este festival celebra la diversidad artística de Tamaulipas, ofreciendo eventos música, teatro, danza, literatura y artes visuales para toda la familia y completamente gratuitos.





ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Esta fiesta cultural contará con grandes espectáculos gratuitos y actividades en múltiples en un encuentro de artistas locales, nacionales e internacionales.

El arranque estará a cargo de Hands Percussion of Malaysia, hoy en punto de las 19:00 horas y el domingo 5 de octubre llega el musical Broadway Baby protagonizado por Bianca Marroquín, así mismo se contará con muchos más eventos de gran calidad.

Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), en coordinación con la licenciada Grecia Jiménez, directora del Parque Cultural Reynosa, están pendientes de todos los detalles para el inicio de este festín de arte y cultural en su edición número 32.





TODO GRATIS

Las funciones se realizarán en el Teatro Principal y la explanada del Parque Cultural Reynosa, además de plazas públicas, escuelas y espacios públicos así mismo habrá exposiciones en las galerías del recinto y la invitación es a todas las familias reynoseses, pues todos los eventos son completamente gratuitos.

Otro de los espectáculos que se presentará con Sabor: Life is Rhythm, Polvo Enamorado, montaje homenaje a compositores y compositoras tamaulipecos como Roberto Cantoral, Lolita de la Colina, Rockdrigo González, Rigo Tovar y Cuco Sánchez, interpretado por solistas originarios del estado, así como a Juan Pablo Villa, quien ofrecerá un concierto en la explanada del Museo del Ferrocarril entre otro eventos.





TALENTO LOCAL

También se contará con talento local como Circo Frontera, Serendipia, Teatromorfosis, Aglae Salinas y Apapacho Arte y Diversidad, son más de 20 eventos.

La cartelera de cada municipio se encuentra ya publicada en el siguiente enlace: https://www.festival-internacional-csm.com/links/ así como la dinámica para la entrega de boletos gratuitos, con el fin de seleccionar las actividades de su interés.

Así que la fiesta apenas comienza del 3 al 12 de octubre teatros, foros, plazas y espacios abiertos de Tamaulipas serán los escenarios en los que se presentarán más de 66 artistas tamaulipecos, 26 propuestas nacionales y 9 proyectos internacionales, con un enfoque de inclusión y diversidad.

TODOS INVITADOS

El domingo 5 de octubre llega el musical Broadway Baby protagonizado por Bianca Marroquín, esta bailarina, cantante y actriz originaria de Monterrey, pero criada en Matamoros, Tamaulipas, ahora regresa a su tierra para compartir su talento.