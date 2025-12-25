Un clásico de Navidad

El sábado 20 de diciembre el Patronato de Casa de la Cultura de Reynosa, presentó el clásico navideño El Cascanueces dirigido por Frida Mendoza, maestra titular de Ballet Clásico de la Institución.

Más de 40 participantes de esta disciplina artística mostraron su talento al público que acudió al Auditorio Bertha González de Garza Zamora durante las dos funciones que se ofrecieron.

En el papel de Clara la destacada alumna Julieta Hernández hizo un gran trabajo, el personaje del padrino Drosselmeyer fue representado por el maestro Taydde Hernández, Marcelo Flores y Carolina Mejía como padres de Clara.

¿Qué se presentó en el Auditorio Bertha González?

El Cascanueces es un mágico ballet navideño que narra la aventura de Clarita, una niña que recibe un regalo de su padrino el misterioso Drosselmeyer quien siempre la sorprende con juguetes y trucos de magia. Esa noche Clarita recibe un Cascanueces que viste de un elegante uniforme, pero Drosselmeyer le dice que es hora de dormir, Clarita no quiere hacer caso quiere seguir jugando hasta quedarse dormida junto con su Cascanueces.

De pronto ¡la magia comienza! teniendo un sueño de aventuras, batallas, Mundo de nieves, Golosinas de diferentes partes del mundo, vals de las flores y sobre todo el Hada de la azúcar cada uno presentando un hermoso baile. Después de tantas emociones Clarita se despierta y se da cuenta que solo ha sido un sueño.

Detalles sobre la trama de El Cascanueces

La maestra de Ballet 1 Oralda Herrera, le dio vida al hada de azúcar. Al final de esta presentación la directora Mirella Lucero Guzmán Flores agradeció a las familias su amable asistencia e hizo entrega de reconocimientos.