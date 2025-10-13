Nuevo Laredo reafirma su papel cultural con cierre de festival

NUEVO LAREDO, Tamps.-

Con una noche llena de talento, entrega y emociones, Nuevo Laredo cerró con broche de oro el XXXII Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, uno de los encuentros culturales más importantes de Tamaulipas.

El Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo fue el escenario de la obra "Orinoco", interpretada por Dosce la Compañía, cuya puesta en escena cautivó al público por su fuerza interpretativa, su profundidad emocional y su impecable propuesta artística.

Durante más de una semana, el festival reunió a artistas locales, nacionales e internacionales, consolidando a Nuevo Laredo como un punto clave para el intercambio cultural y la promoción del arte en la frontera norte del estado.

El Gobierno Municipal agradeció a todo el público asistente, a las agrupaciones participantes y al equipo organizador por hacer posible esta gran celebración del arte y las raíces tamaulipecas.