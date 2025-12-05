Viene espectáculo navideño

Espectáculo navideño trae el Polo Norte al Sur de Texas del 18 al 21 de diciembre, en Payne Arena de Hidalgo, es una excelente opción para disfrutar en familia de un show lleno de magia, propio de la época decembrina.

La alegría, el asombro y el espíritu de la Navidad están a punto de iluminar esta frontera con el muy esperado debut de Christmas On Ice Celebration el próximo 18 de diciembre.

¿Qué ofrece Christmas On Ice Celebration en Hidalgo?

Esta impresionante producción navideña transportará al público a un país de las maravillas invernal lleno de acrobacias deslumbrantes, actuaciones espectaculares, y el arte de atletas más talentosos del mundo sobre hielo. Las familias completas podrán disfrutar y vivir de cerca una historia de alegría, esperanza y la magia de la Navidad!

Detalles sobre el espectáculo en Payne Arena

Eric Trevino, Gerente General del Payne Arena, afirmó que con este espectáculo están trayendo el Polo Norte al sur de Texas, pues desde el momento en que entren al arena, sentirán la calidez de las fiestas decembrinas, el brillo de la magia navideña y la emoción de un mundo donde los sueños cobran vida.

¿Cómo adquirir entradas para Christmas On Ice Celebration?

Aún estás a tiempo de comprar tus entradas para Christmas On Ice Celebration, disponibles en la taquilla del lugar y en línea en www.paynearena.com.