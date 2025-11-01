Espectacular celebración

El jueves 30 de octubre la escuela: Esc. Prim. "Gral. Lázaro Cárdenas" ubicada en la colonia Narciso Mendoza, se visitó de cempasúchil y papel picado, montando un monumental Altar de Muertos en honor de familiares de alumnos y docentes y con la presentación del Xantolo.

Se lucen con el Xantolo.

Esta escuela primaria dirigida por la maestra Leticia de los Santos Castillo contó con el acertada organización de las maestras Carolina Mata Galván y Dulce Melissa Trujillo Lorenzo quienes se aventuraron a recrear el Xantolo una tradición de la región huasteca de México.

Un colorido espectacular para esperar a los que se han ido.

Dentro del programa artístico se pudo disfrutar de comparsas huastecas, desfile de catrinas, exposición de la historia del pan de muerto, muestra de máscaras realizadas por los alumnos y cementerio de leyendas, los asistentes quedaron impactados con este monumental montaje.

El Cementerio de Leyendas.

Vistosos vestuarios portaron los alumnos.