Así reciben al Niño Dios

Así como EL MAÑANA DE REYNOSA se dio a la tarea de presumir Pinitos de Navidad, también buscamos un nacimiento tradicional mexicano, que valiera la pena presumir y fue el de la familia Chaire García, quienes desde 2012 cada año invitarte muchas horas a la instalación de este magno Nacimiento del Niño Jesús.

13 AÑOS

La Familia Chaire García lleva ya 13 años con esta hermosa tradición, la cual adoptaron por parte de la familia de la señora Ma. Silvestre García Verdin, pues su familia desde muchos años atrás tienen también la tradición de construir un nacimiento.

Este nacimiento que visitamos cuenta con alrededor de 30 piezas de resina de aproximadamente 1.10 metros de altura.

La instalación del mismo, la comenzaron los últimos días del mes de noviembre, se monta al exterior de su hogar en un entarimado de madera de 6.10 metros de largo por 2.44 metros de ancho.

TRABAJO ARTESANAL

Al fondo del nacimiento se coloca una colorida escenografía, la cual es pintada a mano por el señor Ubaldo Macías, un talentoso artesano residente en la ciudad de Tonalá Jalisco y quien es el encargado de darle más vida y color a este monumental nacimiento visitado por muchos reynosenses.

Desde Reynosa se le envía el tramo de manta cruda con las especificaciones y Ubaldo Macías el artesano realiza el trabajo, el cual le lleva un par de semanas en terminar. Una vez listo, lo envía a Reynosa y días antes de comenzar, el Profresor Donaciano Chaire apoya pintando aserrín de madera en tono verde y café, los cuales se utilizan para realizar una alfombra en el piso del nacimiento.

Hermosas figuras de resina integrantes este Nacimiento del Niño Jesús.

TODOS PARTICIPAN

La señora Mary de Chaire, apoya limpiando el Heno o Paxtle que se utilizará para decorar el nacimiento así como preparando y limpiando las plantas naturales que formarán parte de la decoración.

Por su parte el señor Andrés García, se encarga del bastidor en donde se colocará la escenografía así como de la instalación de la misma.

Felix Bueno y Juan Francisco Chaire García elaboran el portal, que este año lo realizaron de papel, simulando rocas, así mismo se encargan también del acomodo e Iluminación del nacimiento.

EN FAMILIA

Este trabajo tiene como característica principal que se realiza en familia y con mucho amor, dedicación y cariño.

Pero no queda simplemente en montar cada año un nacimiento. Año con año realizan las tradicionales posadas, dando inicio con la novena navideña el 16 de diciembre y terminando el 24 de diciembre.

En estas posadas los acompañan vecinos, familiares y amistades que siempre nos visitan, pues acudir al votar el nacimiento de la Familia Chaire García ya se ha vuelto una tradición, además de unirse entonando los versos para pedir posada acompañando a los peregrinos (Jesús, María y José), también se reza el Santo Rosario y al final comparten deliciosos alimentos.

AYER FUE EL ARRULLO

El 24 de diciembre fue cuando se realizó el arrullo del niño Jesús y lo recostamos en el pesebre.