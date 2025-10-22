Acercan a reynosenses al arte de la danza

Este fin de semana Casa de la Cultura de Reynosa, A.C. en coordinación con el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C. Delegación Tamaulipas, presentaron otra emisión de la X edición, del Programa Permanente de Danza Mexicana, con el Festival Folclórico "Al son que me toquen" bajo el lema, al ritmo de una pasión.

Contexto general

Las agrupaciones se dieron cita en las instalaciones de conocida plaza comercial, para dar inicio, a las 17:30 horas. La tercera llamada y bienvenida, estuvo a cargo del coordinador general del programa. Este espacio de expresión dancística y musical ha podido reunir a un gran número de ballets y agrupaciones folclóricas pertenecientes a instituciones públicas, privadas e independientes.

Con la participación de entusiastas, niños, jóvenes, adultos, que disfrutan y viven al máximo esta disciplina, permiten al público disfrutar de diversos repertorios con coloridos vestuarios de diferentes regiones de nuestro país.

Invitados

En esta ocasión los invitados fueron, el grupo de danza folclórica Xochipilli de la U.A.T. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, bajo la dirección del maestro José René Cruz Jiménez; el grupo de música versátil a cargo del maestro Santiago Ramírez; el grupo de danza folclórica de Casa de la Cultura de Reynosa, A. C. y el taller de danza folclórica de la preparatoria José de Escandón, a cargo del maestro Juan de Dios Gómez. Antonia Flores interpretó, algunas melodías muy mexicanas.

En el escenario de la plaza comercial, se presentó repertorio del Estado de Tamaulipas, región norte con huapango norteño y Sur, con alegres huapangos huastecos, Chiapas. La riqueza de nuestro México se ve plasmada en cada una de las emisiones de este prestigioso festival.