Ofrecen gran concierto

La noche del sábado 11 de septiembre fue de música en el Parque Cultural Reynosa que dentro del programa "Conciertos En El Parque" el cual coordina el área de Educación y Desarrollo Cultural, llevo la presentación del grupo local "They Are Astronauts" que con su original propuesta, hicieron que el público asistente viajara a través de su música, iniciando este viaje con un performance donde el grupo, alrededor de una piedra, la cual presentaron como "un fragmento de luna", anunciaba el inicio de lo que estaba por venir

"They are Astronauts" en el escenario

"They are Astronauts" es un proyecto que nace de la inquietud de sus integrantes por tocar algo diferente. Buscan sus influencias no solo en otros músicos, sino en las diferentes manifestaciones creativas como la fotografía, el cine, los libros y "en todos los rincones del arte" dicho en propias palabras de los músicos.

Grupo Peonias

MUY DEL COSMOS

Ellos creen un poco en broma, un poco de verdad que los autores de esas obras que los influencian de alguna forma, eran astronautas que viajaban por el cosmos y veían cosas extraordinarias y las plasmaban en sus obras y es así como encuentran el nombre para su grupo "They are Astronauts" refiriéndose a esos grandes artistas.

Ellos son un grupo que intenta decir todo lo que les mueve en esta época en la que vivimos en las letras de sus canciones pero a la vez, algunas piezas las dejan solo instrumentales porque la música también dice y mueve al público.

ASTRONAUTAS MUSICALES

Este proyecto inició en el año 2013 y aunque ha cambiado de alineación varias veces Rago de León en la guitarra y voz y Edgar Castillo en el bajo y voz quedan de esa alineación principal a la cual se han integrado Ángel Treviño en la guitarra y Jesús Montero en la batería completando a los astronautas en este 2022 y ahora buscando sonidos más experimentales y enfocados a nuevas técnicas de composición, jugando con compases poco comunes.

Los pueden encontrar en redes sociales como They are Astronauts y ahí podrán conocer más de este proyecto conformado por jóvenes de la ciudad.

INVITADOS DE LUJO

Buscando dar espacio a más propuestas musicales, estuvieron acompañando a los "They are Astronauts" dos grupos más de la ciudad como artistas invitados.

Abrieron el concierto el grupo Peonias la cual es una propuesta entre amigos que tiene como objetivo hacer lo que más les apasiona, que es la música. Esta es una banda relativamente nueva, ya que solo hace cuatro meses es que Gustavo Gameros en la voz y teclados, Pedro Cavazos en el bajo, Oscar Apac en la batería, Manuel Guerrero en la guitarra y Miguel Arteaga también en la guitarra decidieron conformar Peonias y así alcanzar ese objetivo que los mueve que es la música. Los pueden encontrar en redes sociales como peonias_rex y asi conozcan más de su proyecto y apoyar a este grupo de jóvenes talentos de la ciudad.

También estuvo como artista invitado Kevin Damken (Chevs) él es inversionista, emprendedor, compositor y artista multi-instrumentista que busca crear el máximo valor para su comunidad a través de sus composiciones.

Chevs nació en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas en México. Desde una edad temprana Chevs empezó a transformar sus experiencias y emociones en composiciones musicales que deleitan los oídos, cuerpos y mentes de sus seguidores.

El artista invitado Kevin Damken (Chevs)

UN ESPACIO PARA TALENTOS

Gran noche de música la del sábado en el Parque Cultural Reynosa cumpliendo con el objetivo de crear esos espacios en donde los talentos locales de la ciudad se proyecten y puedan mostrar al público sus talentos en los espacios correspondientes.

Les invitamos a seguir las redes sociales del Parque Cultural para que conozcan la oferta cultural con la que cuenta y asistan en compañía de su familia.

Mayores informes, escribir al correo: arabella.medrano@tam.gob.mx O llamar a los teléfonos: 177 02 61 al 63 ext. 115 con la Lic. Arabella Medrano.