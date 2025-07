Espectacular concierto

El miércoles 16 de julio se realizó el concierto final del 8° Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca 2025, que este año fue dedicado al legado de John Williams, y el evento se llevó a cabo en el Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa, en punto de las 19:00 horas.

La bienvenida corrió a cargo de José Luis Hernández Garza, director de la fundación Herstrada, que siempre trabaja arduamente para hacer posible este gran encuentro de talentos musicales.

El encuentro proporcionó talleres con maestros instrumentistas de la -OSA- Orquesta Solistas de América y llega a su octava edición bajo la dirección de su creador y fundador, maestro José Luis Hernández Estrada, un talentoso artista orgullosamente reynosense, y Christopher Ibarra Jackson, director fundador de la -OSA- Orquesta Solista de América.

El encuentro cumplió con el propósito de identificar y capacitar a talentos instrumentistas tamaulipecos y de la región noreste de México, contando con el apoyo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y del Parque Cultural Reynosa.

OPORTUNIDAD ÚNICA

La alianza de la Orquesta Solistas de América y la fundación Herstrada, A.C., significa una oportunidad única para el desarrollo musical académico de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca y no sólo crea espacios de aprendizaje, sino que abre la posibilidad de ser parte de los programas académicos de la OSA.

Entre la música que se escuchó fueron reconocidos soundtrack de afamadas películas como las siguientes:

Star Wars, Jurassic Park, La lista de Schindler, Superman, Harry Potter, Mi Pobre Angelito.

APOYO INCONDICIONAL

Y como siempre, EL MAÑANA DE REYNOSA dio cobertura a este importante evento, en el que se destaca desempeño y formación de los instrumentistas tamaulipecos bajo la batuta de José Luis Hernández Estrada, siempre apoyado por el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar, ahora desde Fomento Cultural Reynosa, A.C., brindan su gran apoyo a este talentoso reynosense y muestran sus espectaculares logros musicales.

Disfrutan del concierto . 1/ 7

La bienvenida corrió a cargo de José Luis Hernández Estrada, director de la fundación ‘Herstrada’. 2/ 7

Elizabeth Gómez, Mariana Treviño, Irma Pérez y Dalia Ponce. 3/ 7

Familia Rivas Carrizosa. 4/ 7

El director reynosense agradeció al público su asistencia. 5/ 7

Irving Valladares y Andrea González. 6/ 7

El director José Luis Hernández Estrada, en cada movimiento de su batuta muestra su pasión musical. 7/ 7

LLUVIA DE SOUNDTRACKS

Tema Principal de Star Wars

Somewhere in My Memory de “Mi Pobre Angelito”

Las Marchas de John Williams

Indiana Jones (Marcha de los Raiders)

Star Wars (El Cuarto del Trono) - Olympic Spirit

Animales fantásticos:Los Secretos de Dumbledore

Temas de Harry Potter

El Retorno de Superman

Tema de la Lista de Schindler

Tema de Rey: El Despertar de la Fuerza

Suite de Jurassic Park

Star Wars Episode Il: Ataque de los Clones