Muere a los 84 años el poeta y ensayista Charles Simic

Charles Simic, el poeta serbio-estadounidense que en 1990 recibió el Premio Pulitzer de Poesía por "El mundo no se acaba", y quién señalara: "Para mí las palabras y las páginas rodeadas por espacios en blanco son el tema.

El poema es esa cosa ahí dentro", murió este lunes a los 84 años de edad, dejando una importante obra poética y ensayística.

"Lamentamos la muerte de Charles Simic (1938–2023), quien desde 1999 escribió 175 ensayos y poemas para The New York Review, sobre temas que van desde Saul Steinberg hasta el 4 de julio, pasando por la violencia armada y Buster Keaton" escribió, a través de Twitter, "The New York Review".

Por su parte, en México, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también a través de sus redes sociales señaló: "Lamentamos el sensible fallecimiento del poeta Charles Simic. Compartimos la pena de su irreparable partida con su familia, sus amistades y sus lectores. Descanse en paz".

Charles Simic nació el 9 de mayo de 1938 en Belgrado, Serbia, entonces parte de Yugoslavia. En el año 1954 se trasladó con su familia a los Estados Unidos; tenía dieciséis años. Se crio en Chicago y recibió su licenciatura de la Universidad de Nueva York.

En 1990 y fue finalista para el mismo galardón en 1986 por Selected Poems, 1963-1983 y en 1987 por "Unending Blues". Fue profesor emérito de Inglés y escritura creativa en la Universidad de New Hampshire.

Publicó sus primeros poemas en 1959. En 1967 editó su primera colección completa de poemas, "What the Grass Says". También fue autor de "Jackstraws", "Walking the Black Cat", "A Wedding in Hell", "Hotel Insomnia" y "The World Doesn't End: Prose Poems".

Algunos desús libros han sido publicado en México. En 2003 Cal y arena publicó: "El flautista en el pozo. Ensayos escogidos" y traducciones de algunos de sus poemas han sido publicados en México por Círculo de Poesía.

Escritores cómo Mauricio Montiel Figueiras también han lamentado su fallecimiento: "Qué manera tan oscura de empezar el año. Con profunda tristeza me entero de la muerte del espléndido Charles Simic (1938-2023), uno de los poetas y ensayistas mayores de la lengua inglesa. En marzo de 2014 pude conocerlo en la Ciudad de México y constatar su gran sensibilidad".