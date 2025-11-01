Escena

Somos biculturales

Bella tradición de Día de Muertos envuelve a Reynosa en papel picado, cempasúchil y comida; pero también llenan las calles, escuelas y oficinas de disfraces para festejar Halloween
EL MAÑANA DE REYNOSA, recorre la ciudad para difundir como se pinta la celebración por el Día de Muertos, fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de aquellos que ya partieron del plano terrenal; pero también vivimos en instituciones educativas y negocios como entusiastas se suman a festejar Halloween.

El altar  de Día de Muertos es uno de los símbolos más importantes durante esta festividad.Según el calendario católico, se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Y el Halloween se celebra el 31 de octubre pidiendo dulces en las calles o simplemente disfrazando para festejar es conocido Día de Brujas, pero Reynosa es frontera y somos biculturales, así que ambas celebraciones son parte de los festejos de esta ciudad fronteriza.

  Estudiantes de séptimo semestre de Comercialización, de UAT Rodhe.

    Estudiantes de séptimo semestre de Comercialización, de UAT Rodhe.

  Tommy González y su catrín Raúl García.

    Tommy González y su catrín Raúl García.

  Regina Millán Guerrero, Preparatoria Colegio Mexicano.

    Regina Millán Guerrero, Preparatoria Colegio Mexicano.

  Casa de la Cultura de Reynosa, rinde homenaje a la periodista y escritora Cristina Pacheco.

    Casa de la Cultura de Reynosa, rinde homenaje a la periodista y escritora Cristina Pacheco.

  Escuela Secundaria General No 9 "Gabriel Saldívar y Silva" rindió homenaje a Mujeres Indígenas.

    Escuela Secundaria General No 9 "Gabriel Saldívar y Silva" rindió homenaje a Mujeres Indígenas.

  Universidad Tamaulipeca, honró a los docentes Corina Schmelkes Del Valle y Félix Raúl Aguilar Palacios.

    Universidad Tamaulipeca, honró a los docentes Corina Schmelkes Del Valle y Félix Raúl Aguilar Palacios.

  Altar de la Escuela Preparatoria Federal "José de Escandón" honrado a familiares del alumnado.

    Altar de la Escuela Preparatoria Federal "José de Escandón" honrado a familiares del alumnado.

  Personal Marco Fotografía acude a laborar disfrazados y de pasó celebran entre compañeros.

    Personal Marco Fotografía acude a laborar disfrazados y de pasó celebran entre compañeros.

  Elida Glorisel Ramírez Hernández y Dilan Adán Rocha Muñoz, de la Preparatoria Escandón.

    Elida Glorisel Ramírez Hernández y Dilan Adán Rocha Muñoz, de la Preparatoria Escandón.

