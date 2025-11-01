EL MAÑANA DE REYNOSA, recorre la ciudad para difundir como se pinta la celebración por el Día de Muertos, fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de aquellos que ya partieron del plano terrenal; pero también vivimos en instituciones educativas y negocios como entusiastas se suman a festejar Halloween.

El altar de Día de Muertos es uno de los símbolos más importantes durante esta festividad.Según el calendario católico, se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Y el Halloween se celebra el 31 de octubre pidiendo dulces en las calles o simplemente disfrazando para festejar es conocido Día de Brujas, pero Reynosa es frontera y somos biculturales, así que ambas celebraciones son parte de los festejos de esta ciudad fronteriza.

Estudiantes de séptimo semestre de Comercialización, de UAT Rodhe. 1/ 9

Tommy González y su catrín Raúl García. 2/ 9

Regina Millán Guerrero, Preparatoria Colegio Mexicano. 3/ 9

Casa de la Cultura de Reynosa, rinde homenaje a la periodista y escritora Cristina Pacheco. 4/ 9

Escuela Secundaria General No 9 "Gabriel Saldívar y Silva" rindió homenaje a Mujeres Indígenas. 5/ 9

Universidad Tamaulipeca, honró a los docentes Corina Schmelkes Del Valle y Félix Raúl Aguilar Palacios. 6/ 9

Altar de la Escuela Preparatoria Federal "José de Escandón" honrado a familiares del alumnado. 7/ 9

Personal Marco Fotografía acude a laborar disfrazados y de pasó celebran entre compañeros. 8/ 9

Elida Glorisel Ramírez Hernández y Dilan Adán Rocha Muñoz, de la Preparatoria Escandón. 9/ 9



