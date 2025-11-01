Somos biculturalesBella tradición de Día de Muertos envuelve a Reynosa en papel picado, cempasúchil y comida; pero también llenan las calles, escuelas y oficinas de disfraces para festejar Halloween
EL MAÑANA DE REYNOSA, recorre la ciudad para difundir como se pinta la celebración por el Día de Muertos, fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de aquellos que ya partieron del plano terrenal; pero también vivimos en instituciones educativas y negocios como entusiastas se suman a festejar Halloween.
El altar de Día de Muertos es uno de los símbolos más importantes durante esta festividad.Según el calendario católico, se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos.
En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Y el Halloween se celebra el 31 de octubre pidiendo dulces en las calles o simplemente disfrazando para festejar es conocido Día de Brujas, pero Reynosa es frontera y somos biculturales, así que ambas celebraciones son parte de los festejos de esta ciudad fronteriza.
Estudiantes de séptimo semestre de Comercialización, de UAT Rodhe.
Tommy González y su catrín Raúl García.
Regina Millán Guerrero, Preparatoria Colegio Mexicano.
Casa de la Cultura de Reynosa, rinde homenaje a la periodista y escritora Cristina Pacheco.
Escuela Secundaria General No 9 "Gabriel Saldívar y Silva" rindió homenaje a Mujeres Indígenas.
Universidad Tamaulipeca, honró a los docentes Corina Schmelkes Del Valle y Félix Raúl Aguilar Palacios.
Altar de la Escuela Preparatoria Federal "José de Escandón" honrado a familiares del alumnado.
Personal Marco Fotografía acude a laborar disfrazados y de pasó celebran entre compañeros.
Elida Glorisel Ramírez Hernández y Dilan Adán Rocha Muñoz, de la Preparatoria Escandón.
