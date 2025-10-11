Alista mural al aire libre

En pleno corazón de Reynosa, una esquina destaca por su realce y nuevo significado, ya se puede ver el avance de los murales en mosaico del pintor y muralista reynosense Obed Calderón, que con su estilo único dejará plasmado por siempre mucho de nuestra frontera.

Hace apenas poco más de un año el artista entregaba "Reysiliencia", el mural de mosaico en formato tríptico en la Plaza Niños Héroes. Ahora vuelve a volcar su visión en el emblemático edificio azul y blanco Luebbert Gutiérrez entre en las concurridas calles Morelos y Victoria del Centro de Reynosa, donde ya lleva varios meses trabajando arduamente.

Jornadas ardúas de trabajo preparando mural de mosaico.

ESTILO ÚNICO

En este nuevo díptico mural, el egresado de la Universidad de Guadalajara; plasma metáforas del trabajo, la frontera y la mexicanidad con su ya identificable estilo. En este 2025 el artista cumple 10 años de creación mural y que mejor manera de hacerlo que con un mural más su ciudad.

Al momento ha creado 8 murales repartidos en Guadalajara, Zapopan y Reynosa; destacando haber creado el primer mural de mosaico de Reynosa en el IRCA "Arte, no guerra" en 2018, el antes mencionado "Reysiliencia" en 2024. Y ahora, este nuevo conjunto mural. Próximamente se estará dando a conocer la fecha de inauguración de la obra, así como el título de este nuevo conjunto mural al aire libre.

´Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA con gusto comparte por este medio, el trabajo inigualable del pintor y muralista Obed Calderón, que es sin duda un orgullo reynosense, es por ello que el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan con beneplácito el apoyo a los artistas reynosenses y promueven sus logros.



