Abre 'Álamos', nueva galería en la Benito Juárez

Su fundador y director, el artista Carlos De la O, la concibe como una forma de reformular el paisaje galerístico de la capital.

"El espacio está completamente en una alcaldía donde, de entrada, se supone que la pintura está muerta, o por lo menos las artes visuales no son el fuerte de Benito Juárez, y estamos lejos del circuito", expuso en entrevista.

"Tenemos que empezar a revolver un poco las cosas, tenemos que dejar de estar sólo en Roma, Condesa, Polanco, Santa Maria la Ribera, tenemos que empezar a ampliar la oferta cultural y tenemos que abrir otros espacios", agregó.

Ubicada en Andalucía 7, en un inmueble residencial de los años 40, la galería adquiere su talante alternativo a partir de su ubicación, a la que se accede a través de una escalera separada de la casa, de manera poco convencional.

Este nuevo espacio se abre durante la Gama Week, que organiza Galerías de Arte Mexicano Asociadas, aunque sin ser parte del programa oficial.

La intención de separarse de los espacios artísticos tradicionales, explica el director, no sólo está en la zona geográfica de Álamos, sino en la forma en la que se planteó su operación.

A partir de este sábado 24 de septiembre, la galería abrirá sin horarios, y podrá visitarse concertando una cita a través de la cuenta de Instagram @alamosarte, donde pueden concertarse citas en cualquier momento del día.

"Si tú me mandas un mensaje directo y me dices 'quiero verla', pero son las 10 de la noche, ¿pues cuál es el problema? Aquí no hay horario. ¿Por qué tenemos que seguir montando galerías que respondan a la lógica de siempre de las galerías?", detalló De la O.

"Hay un esfuerzo de descentralizar, pero también de hacerlo más amable, más tranquilo, como hacer una experiencia que no sea necesariamente esta experiencia contemplativa rara de las galerías demasiado exclusivas, sino mucho más amable", abundó.

Con un programa de exposiciones que contempla una por mes, como una de la artista Evelyn Gómez, colectivas de pintura y dibujo, y una 'chiquiferia' de arte queer, Álamos ya tiene contemplada su oferta hasta el próximo abril.

En busca del cuerpo masculino

Como exposición inaugural de Álamos, su fundador presenta What's Your Pleasure De La O? (¿Cuál es tu placer, De la O?), una indagación, a través del dibujo digital, sobre la representación del cuerpo masculino.

Se trata de 34 dibujos vectoriales hechos con la computadora, pero siempre destinados a imprimirse en papel, como parte de una búsqueda del artista desde hace 15 años en el cuidado absoluto del trazo y la línea.

Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, explicó el artista, su enamoramiento con un viejo amigo lo llevó a emprender dos series, una de pinturas y la otra de dibujos, que representan al cuerpo del hombre desde la intimidad.

"En los dibujos empecé a notar que había una sensualidad más marcada, más clara, una carnalidad más presente", detalló en un recorrido por la muestra.

Estos dibujos quedaron recogidos en la serie Looking For The Great American Nude After Tom Wesselmann, But With Males (A la búsqueda del gran desnudo americano, a partir de Tom Wesselmann, pero con hombres).

En ella, De la O parte de los dibujos de desnudos femeninos hipersexualizados del pintor estadounidense, pero con un giro.

"Estoy buscando ese nivel de síntesis, pero pensando cómo lo hago con hombres y cómo lo hago a manera de que no sea tan vulgar", expuso.

Partiendo de fotografías de hombres con los que ha tenido relaciones, o que le gustan, o conocidos, los dibujos también abordan la forma en la que uno se representa a sí mismo a través de las redes sociales.

"Todo lo que es tecnología eventualmente llega al sexo, entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención cómo había esta necesidad para llamar la atención del otro", reflexionó.

Con sensualidad, desde la intimidad, los retratos fueron hechos, de acuerdo con un postulado que tomó de Luc Tuymans, en una sola sesión de dibujo, renegando por completo de las posibilidades del arte digital para corregir sobre lo hecho.

Son obras, de acuerdo con su creador, que desafían las ideas que se tienen todavía sobre el arte digital.

"Lo que pasa cuando uno es artista digital es que ahora la gente en automático piensa en NFTs o en hologramas, y los artistas digital tenemos muchas maneras, y para mí ha sido un trabajo de 15 años estar mostrándole a la gente que esto está pensado como dibujo, que el fin de esto es estar impreso", declaró.

"Tengo mucho interés en que se vea que es un trabajo de dibujo, que son trazos, que hay síntesis, que hay búsqueda de forma, búsqueda de estilizarlas", concluyó.

What's Your Pleasure De La O? ya puede visitarse en la nueva galería Álamos, con previa cita a través de la cuenta de Instagram @alamosarte.