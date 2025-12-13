Zootopia 2 ya rebasa los mil mdd en cines

Zootopia 2 ya hizo historia. La secuela de Disney superó los mil millones de dólares en taquilla mundial en apenas 17 días, convirtiéndose en la animación de Hollywood más rápida en lograrlo, de acuerdo con Deadline.

¿Cómo logró Zootopia 2 este récord en taquilla?

La nueva entrega de Disney Animation superó esa cifra en la taquilla global en solo 17 días. También es el título clasificación apto para todo público, que más rápido ha alcanzado ese récord.

Detalles sobre la recaudación de Zootopia 2 en China

El éxito se reparte entre EU y el mercado internacional, especialmente China, donde ha recaudado 447.2 millones.