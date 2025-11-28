De reptiles a reconstrucción sanadora: Zootopia 2 y Lo siento, cariño

Una cinta de animación y un drama son las recomendaciones de esta semana. Por un lado, está una historia familiar, llena de aventuras y, por otro, la alternativa a los blockbusters que algunos odian.

¿Qué ofrece Zootopia 2?

"ZOOTOPIA 2": Pasaron nueve años para que sus creadores estuvieran convencidos de tener una buena secuela. Y no podía ser de otra manera, porque la primera entrega, que fue lanzada comercialmente en 2016, prácticamente recaudó 10 dólares en taquilla, por cada uno invertido en su producción.

Actualmente, la también ganadora del premio Oscar, ostenta el escalafón 54 de las cintas más taquilleras de todos los tiempos, por encima de títulos mediáticos como "Harry Potter y la Orden del Fénix", "El Rey León", "Buscando a Nemo", "Una película de Minecraft" y "Oppenheimer".

"Zootopia 2" ahora muestra a sus protagonistas (una conejita y un zorro) enfrentando a un reptil que altera la vida de los mamíferos, lo que los obliga a meterse en lugares donde los obstáculos están a la vuelta de la esquina.

La buena noticia es que la dirección de la historia recayó en manos de Byron Howard y Jared Bush, responsables totales de la primera entrega, por lo que conserva ese sabor que la hizo exitosa. La mala es que Shakira no grabó el tema de créditos en español. Solo está disponible la versión en inglés, aunque con un verso en el idioma mayoritario en América Latina. Lo que sí es que la voz de la cantante colombiana fue utilizada para el personaje de Gazelle.

Justo para la versión hispana también se encuentran las voces de Michelle Rodríguez y Carla Medina. Toma en cuenta que la película presenta 178 personajes únicos, cuidados casi quirúrgicamente, porque por ejemplo cada jirafa cuenta con más de 9 millones de pelos creados digitalmente o para el reptil, se requirieron de 3 mil escamas moldeadas originalmente en 3D para saber cómo se vería.

Y hay guiños a algunos clásicos del cine como "El resplandor" y "El silencio de los inocentes", además por ahí verás un número 23, en alusión al año 1923, cuando fueron fundados los estudios Disney. La cosa es que tú mismo los vayas descubriendo.

¿Qué trata Lo siento cariño?

"LO SIENTO, CARIÑO": No se vayan con el engaño del póster oficial, en el que la protagonista femenina toma con cara de preocupación a un pequeño gato. No lo va a maltratar y tampoco el minino está enfermo. Mejor fíjese en el gesto de la chica, pues retrata un dolor en su vida, más común de lo que se piensa, lamentablemente.

La cinta ganadora en Sundance muestra la vida de una mujer, que todos veían como un interesante prospecto como escritora, detenida por un evento traumático con un profesor. Ella se recluye, se congestiona a sí misma para no salir adelante.

Pero entonces algo pasa. Muchas presencias comienzan a llegar a ella. Hay un embarazo, amistades y recuerdos que van repercutiendo en ella, impulsándola a salir adelante. Porque... quién no ha sentido que el mundo se le viene encima y basta una palabra o algún gesto para ayudar a salir de él. Y eso pasa aquí. En la que la ayuda viene de donde nadie se espera.

Y eso lo han comprobado festivales como Cannes y Valladolid, respaldando entregas como los British Independent y el Gotham, que la han considerado en sus secciones oficiales y ceremonias de premios, respectivamente.