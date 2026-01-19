Presentan avances de tercera temporada de "Euphoria"

Cuatro años después de la segunda temporada de Euphoria, HBO Max liberó el nuevo tráiler de la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, a la que se incorporan Sharon Stone y la cantante Rosalía, esta última en el papel de una stripper.

¿Qué novedades trae la tercera temporada de Euphoria?

Las escenas ubican a Rue (Zendaya) en México, quien vende drogas e intenta escapar de la deuda de una antigua dealer, quien reaparece en su vida para cobrarle.

Detalles sobre los nuevos personajes en Euphoria

También vemos a Cassie (Sydney Sweeney) como creadora de contenido para adultos y a Jules (Hunter Schafer) en una escuela de arte. El tráiler también muestra al actor Colman Domingo como Ali.

Rue enfrenta nuevos desafíos en Euphoria temporada 3

La trama promete explorar nuevos conflictos y la evolución de los personajes en un entorno complejo y desafiante.