"Joker 2", cómo entender este y otros fracasos de Warner

El estreno de "Joker" en 2019 generó un éxito inesperado para Warner Bros, con una recaudación global de más de mil millones de dólares, contrastando con su presupuesto de 55 millones.

La aclamada actuación de Joaquin Phoenix y la dirección de Todd Phillips consolidaron a la película como un fenómeno cultural, lo que impulsó la producción de una secuela.

Pero el lanzamiento de "Joker 2" ha evidenciado un agotamiento en el interés por el personaje y un desencanto hacia la estrategia cinematográfica de Warner Bros, al menos por parte de la crítica especializada, que ha situado en un promedio de 46 puntos de 100 en Metacritic, así como 5.4 de 10 en IMDb, y un 33% de 100 en Rotten Tomatoes.

Pero parece que esto está lejos de ser un hecho aislado para la casa productora, que ha enfrentado en los últimos años varios fracasos comerciales.

"The Flash" (2023) es uno de los principales ejemplos, película que con un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares logró una recaudación que apenas superó los 268 millones.

A esta lista se suman títulos como "Black Adam" (2022), que, a pesar de contar con una estrella como Dwayne Johnson, no logró el éxito esperado en taquilla.

Resultados que sugieren que han puesto en entredicho la capacidad de Warner para gestionar y revitalizar sus franquicias de superhéroes o en este caso de antihéroe.

Uno de los factores detrás del declive de Warner Bros en la última década ha sido su incapacidad para adaptarse al cambio de paradigma en la industria del entretenimiento.

El auge de las plataformas de streaming ha transformado el consumo de contenido audiovisual. HBO Max, la plataforma de Warner, ha sido parte de esa transición, pero los resultados han sido mixtos, ya que no todas las producciones cinematográficas logran el éxito en su paso por la taquilla antes de llegar al streaming, mientras competidores como Disney han sabido explotar sus franquicias más icónicas, Warner parece haber apostado a revivir proyectos que no terminan por conectar con el público actual.

Además, un posible desgaste de personajes oscuros y antihéroes, que fue bien recibido en su momento, ha comenzado a perder relevancia.

Otro factor tiene que ver con la competencia con otros estudios y plataformas ha reducido el espacio para productos cinematográficos que no ofrezcan un valor añadido en términos narrativos o visuales. En este contexto, Warner ha fallado en ofrecer nuevas propuestas que capten la atención del público, manteniéndose en fórmulas predecibles y sin riesgo.

A esto se suma el creciente poder de las redes sociales y la viralidad, un factor que Warner ha tratado de capitalizar, pero sin un éxito notable. Si bien la viralidad puede generar interés momentáneo, no siempre se traduce en éxito comercial. Un ejemplo es el de "The Flash", donde las múltiples discusiones en redes sobre la película no se reflejaron en las ventas de boletos.

Esto ha llevado a la compañía a replantear sus estrategias de marketing y distribución, ya que el enfoque en tendencias virales no garantiza una respuesta favorable del público en las salas de cine.

En conclusión, la mala aceptación de "Joker 2" y otros proyectos recientes de Warner Bros. revelan una crisis de identidad en el estudio. Mientras busca ajustarse a la era del streaming y la viralidad, que posiblemente lleve a la marca a reestructurar sus estrategias para no depender de franquicias a veces agotadas y apostar por historias que logren conectar con las nuevas dinámicas del consumo audiovisual.

Sin embargo, además de estos casos Warner también ha tenido casos de éxito en crítica y en taquilla, estos son algunos de ellos:

1. "Barbie" (2023)

Inversión inicial: aproximadamente 145 millones de dólares.

Recaudación: más de 1.4 mil millones de dólares.

2. "Oppenheimer" (2023)

Inversión inicial: aproximadamente 100 millones de dólares.

Recaudación: más de 1.1 mil millones de dólares.

3. "Dune" (2021)

Inversión inicial: aproximadamente 165 millones de dólares.

Recaudación: aproximadamente 400 millones de dólares.

4. The Batman (2022)

Inversión inicial: aproximadamente 180 millones de dólares.

Recaudación: aproximadamente 770 millones de dólares.

5. "Harry Potter: Return to Hogwarts" (2022)

Inversión inicial: no se aplica (especial, pero fue muy popular en plataformas de streaming).

Recaudación: no se aplica (especial, pero fue muy popular en plataformas de streaming).