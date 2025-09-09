Arrasa taquilla mundial y hace historia

La película El Conjuro 4: Últimos Ritos de Warner Bros. y New Line ya superó todas las expectativas, al romper varios récords e imponerse en la taquilla mundial en su primer fin de semana de estreno.

De acuerdo con Variety y Deadline, el esperado final de la saga de terror estableció un récord para la franquicia al recaudar en un par de días unos 83 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos.

Con esta cifra, la cinta, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, consiguió el tercer mejor fin de semana de estreno de la historia para una película de terror.