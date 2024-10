'Venom 3' recauda 8,5 mdd, cifra más baja de la trilogía

Venom: El Último Baile ha recaudado 8,5 millones de dólares en los preestrenos del jueves en taquilla hasta el momento, la cifra más baja de toda la trilogía, reportó Deadline.

"La trilogía está en camino de recaudar 65 millones de dólares en su primer fin de semana, lo que sería el debut más bajo de la trilogía, compuesta por la película original de 2018 Venom y su secuela de 2021 Venom: Let There Be Carnage.

"La recién estrenada cinta está en camino de lanzarse con 180 millones de dólares a nivel mundial y ha ganado 35,8 millones de dólares en todo el mundo hasta ahora", indicó el portal de noticias.

La primera película se estrenó con 10 millones de dólares en preestrenos antes de recaudar 80 millones en su primer fin de semana. Luego recaudó 856 millones de dólares en todo el mundo, allanando el camino para una secuela y más spin-offs de villanos de Spider-Man.

El caso de Venom: Let There Be Carnage aumentó las cosas con 11,6 millones de dólares en preestrenos y un estreno de 90 millones de dólares, nada menos que durante la pandemia, cuando muchos cines seguían cerrados. Ascendió hasta los 506 millones de dólares en todo el mundo.

Ahora, Tom Hardy y el guionista y director Kelly Marcel envían a Venom al ocaso de los simbiontes en una historia en la que Eddie Brock (Hardy) y su amigo parásito Venom son fugitivos que huyen del gobierno de los Estados Unidos y de monstruos alienígenas del mundo natal de Venom.

El elenco incluye a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham y Cristo Fernandez.