Presentará la cinta "Una Pareja Implacable"

Frank González comentó que la película está dedicada a su excompañero, compositor de esos temas.

Al cuestionar al productor respecto a qué tan difícil es hacer cine independiente, indicó: "Es muy difícil. Le voy a ser sincero. Está película es la que más canas verdes me sacó, porque como uno no cuenta con los recursos y no se apoya en patrocinios, ni buscar patrocinios de negocios, de locales, de nada. Como uno lo hace por amor al arte, la gente que participa son todos voluntarios. No hay nada, más que vivir la experiencia y los que les gusta el cine, empezar a formar su currículum cinematográfico".

Respecto difusión de la cinta comentó que se sube a alguna plataforma para que la gente la pueda ver gratuitamente, ya que ahora lo que domina son las plataformas en Internet y así se puede llegar a cualquier público, en cualquier parte del mundo y a la hora que sea.

Esta cinta "Una Pareja Implacable" cuanta con talento reynosense y de Durango, ya que la película se filmó en Durango y otra parte aquí, en Reynosa, Tamaulipas, con el apoyo del Dr. Alfonso De León Perales, quien también participa en la cinta que tuvo una inversión aproximada de 100 mil pesos, en utilería, vestuario, sueldos y más, pues no cuentan con ningún fideicomiso así que todo el costo lo absorbe la producción,

NACIDO EN LA FRONTERA

El productor, Frank González que nació en Reynosa, pero estudió y vivió en Estados Unidos, niega que sus películas tengan como tema principal el narcotráfico y al respecto puntualizó "No es narcotráfico. Es contrabando, pero en esta película la droga no tiene nada que ver; he realizado otras películas, que abordan los asuntos migratorios y la cinta "Malandro" tiene como tema centra la venganza".

Respecto a las posibilidades de internacionalización comentó: "Es difícil y fácil a la vez. Es un golpe de suerte, pienso yo, porque tenemos ahorita la magia del Internet... La última película que hice totalmente rodada en Durango se llama "El Roba bancos de Texas", fue al estilo del Viejo Oeste, ganó un premio en Rumania de mejor Western Internacional, en noviembre del 2022".

Además con "Malandro" le dieron el reconocimiento. "Repatriado" y fue distinguido en Matamoros, Tamaulipas por excelencia, y las expectativas con su quinta producción "Una Pareja Implacable" son muchas.