Favorita a los Actor Awards

Con siete menciones, "Una batalla tras otra" (One battle after another) encabeza las nominaciones, incluida la de mejor elenco, de los Actor Awards 2026 (antes los Premios SAG). Le sigue Sinners, con cinco candidaturas.

¿Qué películas compiten en los Actor Awards 2026?

"Frankenstein", de Guillermo del Toro, competirá por el máximo galardón, al estar nominada a mejor elenco, junto a Hamnet y Marty Supreme. Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria.

Detalles sobre la ceremonia de los Actor Awards 2026

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles el 1 de marzo.