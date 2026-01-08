¿Qué ver?: "Un verano infernal", terror en un campamento estudiantil

Para disfrutar del segundo fin de semana del año, qué tal una cinta de terror ligero y con protagonistas en edad estudiantil como "Un verano infernal", de la plataforma HBO Max.

¿Qué trama presenta Un verano infernal?

La historia inicia con el reto de un chico, Jason Hochberg, quien llega al campamento Pineway. Lo que no sabe es que un asesino enmascarado acecha los terrenos que rodean el campamento. Así, el victimario se da a la tarea de eliminar brutalmente a los consejeros o líderes del grupo uno por uno.

La comedia de terror va del humor incómodo a la tensión y recuerda todas aquellas producciones juveniles de décadas pasadas con chicos vacacionistas como protagonistas, quienes se las arreglan para sobrevivir a un asesino misterioso.

Detalles sobre el debut de Finn Wolfhard como director

"Un verano infernal" marca el debut en la dirección de Finn Wolfhard, a quien conocemos como Mike Wheeler en "Stranger things"; también dirige Billy Bryk.

Actores destacados en Un verano infernal

Actúan además Abby Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Pardis Saremi, Rosebud Baker y Adam Pally.

Dónde ver: HBO Max.