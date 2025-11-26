Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene?

Este miércoles, Netflix lanzará el esperado último capítulo de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de ciencia ficción de la última década.

Con el estreno de la quinta y última temporada, los fanáticos de la saga podrán finalmente ver el cierre de una historia que ha marcado una generación, cargada de nostalgia, acción, misterio y una buena dosis de terror.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada final contará con un total de ocho episodios, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia llena de emoción y suspenso. Según los hermanos Duffer, esta temporada traerá a los fanáticos "todo lo que quedó por hacer" en cuanto a criaturas y enigmas; por lo que no solo se resolverán los misterios más grandes de la serie, sino que también se dará un cierre definitivo a la amenaza que representa el Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, los temibles Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna y el Upside Down tendrán un papel importante, llevando a los personajes al límite.

¿Cuándo se lanzarán los episodios de la temporada 5?

La temporada final se lanzará en tres volúmenes, cada uno con un conjunto de episodios llenos de giros dramáticos y momentos que dejarán huella. Aquí te dejamos el detalle de los episodios y su fecha de estreno:

Volumen 1 — Estreno: 26 de noviembre

Episodio 1: La misión

Episodio 2: La desaparición de...

Episodio 3: La trampa de Turnbow

Episodio 4: Hechicero

Volumen 2 — Estreno: 25 de diciembre

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3 — Estreno: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up.