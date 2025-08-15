The Conjuring 4: Últimos Ritos promete terror y suspenso

Estamos cerca de la llegada de una de las sagas más aclamadas por los aficionados al cine de terror: "The Conjuring 4: Últimos Ritos".

Esta nueva y última película dirigida por Michael Chaves y James Wan se estrenará en cines el próximo 5 de septiembre.

La película promete mucho suspenso con escalofriantes sucesos paranormales, donde Ed y Lorraine Warren llevarán a cabo su último caso como investigadores paranormales.

Cinemex ya ha anunciado la fecha de preventa y muchos fanáticos están ansiosos para poder comprar sus boletos y no perderse de esta película que tendrá su fin.

La preventa de "El Conjuro 4: Últimos Ritos" será el próximo 21 de agosto en Cinemex.

Este último rodaje contará con un elenco de reconocidos e importantes actores que han marcado esta historia de terror, como: Vera Farmiga como Lorraine Warren, Patrick Wilson como Ed Warren, Shannon Kook como Drew Thomas, Mia Tomlinson como Judy Warren, Ben Hardy como Tony Spera y Steve Coulter como Padre Gordon, entre otros.