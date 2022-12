Tuvo Covid mientras filmaba ´Merlina´

Guadalajara, Jalisco

En una entrevista con NME, Ortega reveló que estuvo enferma de Covid-19 durante el rodaje de la ahora famosa escena que corrió al ritmo del sencillo de The Cramps de 1981 "Goo Goo Muck".

"¡Yo mismo coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude... es una locura porque era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo".

Se sintió rara

"Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo", dijo la actriz de 20 años.

Los espectadores criticaron a la producción del programa por permitir que Ortega filmara la escena cuando mostraba síntomas.