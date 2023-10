Triunfa película 'Telephone' en Festival de Triana

GUADALAJARA, Jalisco .-El cine experimental e independiente realizado en Jalisco logró un reconocimiento global a través de la película Telephone, que recibió el premio al Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Tirana, uno de los eventos cinematográficos más importantes en Europa.

Según el festival, fundado en 2003 en la capital de Albania, la cinta dirigida por el tapatío Jerzain Ortega resultó ganadora por ofrecer originalidad.

"Una película ambiciosa e inesperada que logra atravesar el mundo, conectando en una conversación insana lo perverso, lo cómico, lo conmovedor y lo peligroso", apuntó el evento en sus redes sociales.

Tanto al director como al productor de Telephone les sorprendió el reconocimiento, ya que la película grabada con poco presupuesto sobresalió entre proyectos hechos por cineastas de todo el mundo, con trayectorias más largas y experiencias previas en festivales como Róterdam, Venecia y hasta los Premios de la Academia de Hollywood.

"Cuando nos avisaron que nos seleccionaron, fue muy abrumador ver las películas contra las que estábamos compitiendo, por ejemplo, una del director Milcho Manchevski, quien fue nominado al Óscar a Mejor Película Extranjera, por Before the Rain, de 1994, y otras de cineastas ganadores de otros festivales.

"Fue increíble ganar y saber que uno de los jurados, Constantine Giannaris, considerado un gran director de Grecia, fue quien le dio el visto bueno a la película para mejor guión. Nos sorprendió", dijo Jerzain, cuya ópera prima es Diario de un Inadaptado (2015).

La comedia negra experimental sigue la vida de una línea telefónica, contada a través de una cadena de 72 llamadas entre 60 personajes, tanto nacionales como internacionales.

"La película son llamadas telefónicas, no sucede nada fuera de ellas y el teléfono es el protagonista. Se hacen muchas críticas sociales dentro de cada uno de los pequeños cortos", comentó el director.

Rolando Ruiz, productor de la película estrenada en la reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde estuvo nominada en la sección Hecho en Jalisco, considera que el galardón al Mejor Guion, conseguido en el segundo festival en que participa Telephone, le dará un buen impulso en más eventos y para su estreno.

"Telephone es una comedia negra experimental, casi nadie en México hace ese tipo de cine, pues es arriesgado poder hacer reír a la gente, pero también hacerle sentir otras cosas. Este premio nos hace darnos cuenta de que no estamos haciendo un mal trabajo siendo arriesgados ni siendo cineastas independientes", dijo Ruiz, también productor de Inevitable, 120 Horas en Venecia y My First Movie.

Telephone recorrerá otros festivales hasta febrero de 2024, para luego estrenarse en salas de cine. La película tendrá un par de funciones en la Gran Fiesta de Cine Mexicano, que sucederá en la Ciudad en noviembre.