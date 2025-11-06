Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo's

La tragedia ocurrida en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo continúa cobrando vidas. Este jueves 6 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien resultó gravemente herido durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

Don Marcos se desempeñaba como paquetero en el comercio y se encontraba en su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro. Su esposa, Luz del Carmen Félix, también trabajaba en el mismo lugar, alternando sus turnos: ella de lunes a miércoles y él de jueves a domingo.

El señor Marcos fue rescatado por una ciudadana del interior de la tienda cuando su cuerpo ardía en llamas; afuera, una mujer le ayudó a jalarlo y sofocarle el fuego. Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron aún consciente a una clínica privada, donde pudo proporcionar sus datos e incluso solicitar ser intubado ante la gravedad de sus lesiones.

Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, además de múltiples afectaciones provocadas por la explosión y el posterior incendio. Cinco días después del siniestro, su estado crítico le arrebató la vida, aumentando a 24 el número de personas fallecidas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El gobernador Alfonso Durazo lamentó el suceso a través de redes sociales y expresó su solidaridad con la familia de la víctima, reiterando que la investigación continuará hasta esclarecer completamente lo ocurrido. Las autoridades mantienen las indagatorias para definir responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en la ciudad.