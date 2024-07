Tornados se alza en la cima de taquilla de fin de semana

La película sobre cazadores de tornados "Twisters" fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 80,5 millones de dólares en 4.151 cines, según estimados de la industria difundidos hoy.

Eso es unos 30 millones de dólares de lo que anticipaban los analistas y la convierte en el mayor estreno para una película de acción en lo que va de este verano.

imagen" tipo="3">

Su buen desempeño recordó a "Oppenheimer" el año pasado. Ciertamente hay similitudes: El estudio de ambos es Universal, y tienen cifras similares. Pero también hay diferencias importantes: "Oppenheimer" era de tres horas, llevaba clasificación R ("Twisters" es PG-13) y es una película histórica, y eso es sin mencionar al estreno simultáneo de otra película popular: "Barbie".

"Twisters", entretanto, es una franquicia. Quizás no es una secuela directa de "Twister" (1996) pero se beneficia de la marca. El filme original, dirigido por Jan de Bont y protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton fue un éxito financiero en su momento y con el tiempo ha sido más apreciado. Esta nueva versión, dirigida por Lee Isaac Chung, no tiene ninguno de los personajes del original y tiene un nuevo equipo de cazadores de tornados.

Se estrenó el fin de semana pasado en algunos mercados a nivel internacional y continuó su expansión este fin de semana. A nivel global, sus ingresos globales son estimados en 574,4 millones de dólares.

La película – producción de Universal, Warner Bros. y Amblin -- tuvo un costo de producción estimado de 200 millones de dólares y otros millones más para promoverla. Vino acompañada de una banda sonora con mucha música country, con una canción de Luke Combs, "Aint No Love in Oklahoma", que ha acumulado más de 56 millones de streams. La banda sonora toda — con actuaciones de Bailey Zimmerman, Tucker Wetmore, Tanner Adell, Lainey Wilson, Tyler Childers, Thomas Rhett y Miranda Lambert — ha acumulado más de 75 millones de streams.

La crítica fue mixta pero mayormente positiva. La audiencia le dio un A- en CinemaScore y 4,5 estrellas en PostTrak, sugiriendo que la publicidad de boca en boca será buena. Otra cosa interesante: el: 24% de los espectadores encuestados por PostTrack dijeron en que actor Glen Powell fue una atracción.

"Twisters" también ha generado controversia en internet, en parte porque nunca se menciona explícitamente el cambio climático, y en parte por la falta de un beso entre Powell y Daisy Edgar-Jones. Un video que muestra el beso y que fue descartado en el proceso de edición resurgió en las redes sociales.

Universal también tuvo la segunda película más taquillera con "Despicable Me 4", que va por su tercer fin de semana. Añadió 23,8 millones de dólares en Norteamérica, donde todavía se exhibe en más de 4.000 cines, para un total doméstico de 259,5 millones.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.





TOP 10:

1. "Twisters" - $80,5 millones.

2. "Despicable Me 4" - $23,8 millones.

3. "Inside Out 2" - $12,8 millones.

4. "Longlegs" - $11,7 millones.

5. "A Quiet Place: Day One" - $6,1 millones.

6. "Fly Me to the Moon" - $3,4 millones.

7. "Bad Boys: Ride or Die" - $2,7 millones.

8. "Bad Newz" - $1,1 millones.

9. "MaXXXine" - $819.242.

10. "The Bikeriders" - $700.000.