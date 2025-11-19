Comparte foto junto a Iñárritu

Tom Cruise compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Alejandro González Iñárritu, en la que mostró el gran respeto que siente por el cineasta mexicano, no sólo por haber trabajado con el director en su nueva película, sino por la admiración que desarrolló por él desde que vio "Amores perros", su ópera prima.

El actor hollywoodense recibió un Oscar honorífico el pasado domingo, lo que generó un hito en su carrera, luego de que, en el pasado, había sido nominado en cuatro ocasiones por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y, ninguna de ellas, fue nombrado con el reconocimiento.

¿Cuál fue la reacción de Tom Cruise?

González Iñárritu fue quien presentó el premio que, cuando Cruise -de 63 años- pudo sostener en sus manos, no pudo ocultar lo conmovido que se encontraba, al recitar un discurso que connotó la gran pasión que siente por el cine con la frase "hacer películas no es lo que hago, es lo que soy".

¿Qué significa este premio para Cruise?

Tras este acontecimiento, el actor recurrió a sus redes para expresar el gran significado que tenía para él que el director mexicano, a quien también considera un amigo, estuviera presente mientras recibía la estatuilla, pues han estado trabajando muy de cerca desde el otoño del año pasado; Tom será el protagonista de la nueva película de Iñárritu.