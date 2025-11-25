¿A qué hora ver "Stranger Things 5" en México?

La quinta y última temporada de Stranger Things está a punto de llegar a Netflix y con motivo del gran éxito de una de las series más emblemáticas de la última década, creada por los hermanos Duffer, te diremos todos los detalles sobre su estreno en la plataforma.

La nostalgia, la amistad y la lealtad entre el grupo de jóvenes originario de Hawkins se ganó el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Desde su estreno en 2016, la serie ha enfrentado con valentía las temibles criaturas que habitan en el Upside Down. Ahora, está a punto de vivir su aventura final y cerrar un ciclo como una de las producciones más grandes del mundo del streaming.

¿Cuándo se estrena la última temporada?

La última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes que se añadirán al catálogo de Netflix de forma escalonada. El Volumen I podrá verse en la plataforma a partir del 26 de noviembre a las 7:00 pm (hora del centro de México).

- Primera parte: Capítulos 1-4, estreno 26 de noviembre

- Segunda parte: Capítulos 5-7, estreno 25 de diciembre

- Episodio Final: Estreno 31 de diciembre

¿Qué promete la última temporada?

A pesar de que la temporada final estará compuesta por sólo ocho capítulos, los hermanos Duffer revelaron que esta producción es mucho más grande que cualquier cinta que ha hecho la plataforma. Garantizan que cada episodio tendrá una duración equiparable al de una película.