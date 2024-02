Guía de los Premios Oscar 2024: presentadores, horarios y posibles ganadores

Tras una avalancha invernal de entregas de premios (los Emmy, los Globos de Oro, los Grammy), el abuelito de todos ellos, los Premios de la Academia, está a la vuelta de la esquina.

La 96ª edición de los Oscar podría ser una coronación para "Oppenheimer", que lidera con 13 nominaciones, aunque otras películas, incluidas "Barbie", "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna") y "Poor Things" ("Pobres criaturas") están en la lista.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la gala de este año:

¿CUÁNDO SON LOS OSCAR?

Los Oscar se llevarán a cabo el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 7 p.m. de Nueva York (0000 GMT), una hora antes de lo habitual, y se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y por TNT en Latinoamérica. Un programa previo comenzará a las 6:30 p.m. Vale la pena recordar que hay que ajustar los relojes pues es el primer día del horario de verano en Estados Unidos.

¿QUIÉN SE PRESENTARÁ EN LOS OSCAR?

Siguiendo la tradición, los ganadores del año pasado en las categorías de actuación vuelven para presentar premios, incluidos Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. La academia también anunció que los coprotagonistas de "Scarface", Michelle Pfeiffer y Al Pacino, también entregarán premios (no se sabe si estarán juntos o no). Otras celebridades que aparecerán en el escenario Dolby incluyen a Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell y Luptia Nyong'o. Se revelarán más nombres a medida que se acerque la ceremonia.

¿SE PODRÁN VER POR STREAMING?

El programa estará disponible a través de ABC.com y la aplicación ABC con una suscripción. También se puede ver en Estados Unidos a través de servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

¿QUIÉN PRESENTA LOS OSCAR?

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia del año pasado, será el maestro de ceremonias por cuarta vez. Eso lo empata con sus compañeros Whoopi Goldberg y Jack Lemmon, y deja a Kimmel sólo detrás de Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) y Bob Hope (11) entre los presentadores más recurrentes de los Oscar. "Siempre soñé con ser anfitrión de los Oscar exactamente cuatro veces", dijo Kimmel.

¿CUÁLES SON LAS NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA EN LOS OSCAR 2024?

Las diez nominadas a mejor película son: "American Fiction"; "Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída"); "Barbie"; "The Holdovers" ("Los que se quedan"); "Killers of the Flower Moon"; "Maestro"; "Oppenheimer"; "Past Lives" ("Vidas pasadas"); "Poor Things"; y "The Zone of Interest" ("Zona de interés").

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS?

"Oppenheimer" de Christopher Nolan es la favorita. Nolan también estaría a punto de ganar su primer Oscar en la categoría de dirección. En la terna de mejor actriz podría haber una disputa entre Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") y Emma Stone ("Poor Things"). Si Gladstone gana, sería la primera indígena estadounidense en llevarse un Oscar. El premio al mejor actor también podría ser una competencia reñida entre Cillian Murphy ("Oppenheimer") y Paul Giamatti ("The Holdovers"). Ambos serían ganadores por primera vez. La coprotagonista de Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto, mientras que se espera que Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") gane el premio al mejor actor de reparto, su competencia más cercana es Ryan Gosling de "Barbie".

¿QUÉ PASÓ CON LOS DESAIRES DE 'BARBIE'?

Si bien "Barbie", el mayor éxito de taquilla de 2023, tiene ocho nominaciones, mucha discusión ha girado en torno a las nominaciones que no recibió. Greta Gerwig quedó fuera de la categoría de dirección y Margot Robbie no obtuvo la de mejor actriz. Tras esas omisiones, algunos han visto reflejos de la misoginia parodiada en "Barbie", mientras que otros han notado la dura recepción que históricamente han tenido las comedias en los Oscar. Las nominaciones para "Barbie" incluyen mejor guion adaptado (de Gerwig y Noah Baumbach), mejor actriz de reparto para America Ferrera y dos nominaciones a mejor canción por "What Was I Made For" de Billie Eilish y la creación de Mark Ronson y Andrew Wyatt "I'm Just Ken".

¿HAY ALGÚN CAMBIO EN LOS OSCAR ESTE AÑO?

Aunque los Oscar recientes han estado marcados por todo tipo de incidentes, desde bofetadas, errores en los sobres de los ganadores y controversias sobre qué premios se entregan en vivo durante la transmisión, la ceremonia de este año llega sin grandes cambios (fuera de comenzar una hora antes). Todos los premios se transmitirán en vivo (aunque los premios honoríficos permanecen separados en los Premios de los Gobernadores, no televisados que ya fueron entregados en enero). La academia anunció recientemente la creación del premio al mejor casting (selección de elenco), pero ese trofeo no se entregará hasta los Oscar de 2026.

¿HAY OTRO DATO IMPORTANTE?

El compositor John Williams está nominado por 49a ocasión, un récord, en la categoría de música original por "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ("Indiana Jones y el dial del destino"), y es su 54ª nominación en general. Godzilla llegó a los Oscar por primera vez, por "Godzilla Minus One", obteniendo una nominación a mejores efectos visuales Y, por primera vez, dos filmes en lengua no inglesa compiten en la categoría de mejor película: el drama en alemán sobre Auschwitz "The Zone of Interest" y el drama judicial francés "Anatomie d'une chute".