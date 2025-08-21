La serie Quebranto llega a Disney+ con secretos familiares y riesgos inesperados

Secretos familiares, decisiones que desafían las reglas y riesgos inesperados marcan la trama de "Quebranto", la nueva serie de Disney++

La historia sigue a Miranda, una joven que fue adoptada por una familia argentina y que, ahora, desea conocer su verdadero origen.

Esta situación la lleva a viajar hasta México, desafiando las órdenes de sus padres, pero lo que encontrará lejos de casa, rebasa cualquier aventura.

En México, Miranda será ayudada por Leo, un exmilitar y miembro de las fuerzas especiales, y quien terminará por ser más que un protector para la joven.

Ambos ingresan a una espiral de riesgos y situaciones que los compromete ante quienes no desean que ella se acerque a su objetivo.

Tini Stoessel es la protagoniza esta producción. La argentina vuelve a la pantalla chica después de 15 años de ausencia, cuando dio vida a "Violetta".

La mayor parte de la serie fue rodada en locaciones de México, aunque también muestra algunos escenarios de Buenos Aires.

En el elenco acompañan a Stoessell Jorge López y Martín Barba.

Dónde ver: Disney++