Revelan otro nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday"

Este 30 de diciembre, se reveló el segundo avance de la esperada película "Avengers: Doomsday", donde muestra a un icónico vengador atemorizado.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios difundió un segundo adelanto de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué revela el segundo avance de Avengers: Doomsday?

En esta ocasión, el "Dios del Trueno" no busca reconocimiento ni hazañas épicas; su único anhelo es derrotar a un adversario más para regresar con "Love", la hija que adoptó.

Detalles sobre el regreso de Thor en Avengers: Doomsday

Todo indica que en "Avengers: Doomsday", los hermanos Russo pretenden devolverle a "Thor" la seriedad que mostró en "Infinity War", incluso en lo visual, después de que en sus más recientes apariciones dentro del UCM fuera retratado con un enfoque más cómico que heroico.