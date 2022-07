Reseña: 'The Sea Beast' es una encantadora aventura animada

El veterano de Disney Chris Williams ("Big Hero 6") dijo que fueron las divertidas aventuras que creció viendo, "King Kong", "Raiders of the Lost Ark", "Treasure Island" y "Lawrence of Arabia", entre ellas, las que hicieron él quiere hacer películas. Y con " The Sea Beast ", una aventura de fantasía animada que debuta en Netflix el viernes, Williams, quien dirigió y coescribió, ha hecho algo bastante atractivo para todas las edades.

En este mundo, que parece estar ambientado en un reino imaginario dorado de finales del siglo XVII, monstruos marinos gigantes y coloridos deambulan por el mar de Dregmorr y son una gran amenaza para pueblos y barcos. La caza de monstruos se ha convertido en un trabajo de tiempo completo para valientes marinos, muchos de los cuales son esencialmente celebridades cuyas aventuras y audacia están escritas en libros apreciados por los niños.

Uno de esos niños es Maisie Brumble (Zaris-Angel Hator), una enérgica huérfana que sueña con luchar ella misma contra las bestias marinas como su héroe Jacob Holland (Karl Urban). Así que decide viajar de polizón en su barco, el Inevitable, dirigido por el Capitán Crow (Jared Harris), para ayudarlos en su búsqueda de la mayor conquista hasta el momento, el Red Bluster.

"The Sea Beast" se destaca por su negativa a simplificarse para una audiencia joven. Está anclado por personajes interesantes y bastante complejos que en realidad tienen arcos para jugar. El Capitán Cuervo de Harris es un tipo inequívoco de Ahab, pero también tiene una dulce relación paterna sustituta con Jacob de Urban, a quien rescató de un naufragio a una edad temprana. A veces, "The Sea Beast", con una partitura animada de Mark Mancina, se parece más a algo como "Piratas del Caribe" que a la típica película animada.

Las escenas de acción también son realmente emocionantes, y después de una batalla épica con Red Bluster, Jacob y Maisie se encuentran varados en una isla juntos y luchando por sobrevivir. Para cualquiera que se haya sentido defraudado por la relación de la pequeña Leia y Obi-Wan en la serie reciente de Kenobi, "The Sea Beast" presenta una versión mucho más convincente de esa relación. Gran parte de eso tiene que ver con el diálogo increíblemente precioso de Maisie. Además, hay un buen mensaje al final (aunque revelar de qué se trata definitivamente se consideraría un spoiler). Se extiende a ambos lados de la delicada línea de ser a la vez clásico y moderno.

Los propios monstruos, aunque del tamaño de Godzilla y con el poder destructivo de Godzilla, son exageradamente caricaturescos (las comparaciones con "Cómo entrenar a tu dragón" son inevitables). Esto puede parecer una tontería, considerando que es una caricatura, pero es una opción interesante cuando todo lo demás se representa con tanto cuidado con detalles realistas y táctiles. No es una crítica, exactamente. Pero sí asegura que los monstruos no se conviertan inmediatamente en pesadillas para los espectadores más jóvenes, lo que parece ser una compensación justa.

"The Sea Beast", un lanzamiento de Netflix que se transmite el viernes, está calificado como PG por la Motion Picture Association por "acción, violencia y algo de lenguaje". Duración: 119 minutos. Tres estrellas de cuatro.