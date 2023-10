Vive aterradora aventura

The Haunted San Juan Hotel llega como todos los meses de octubre para ofrecer el sendero más escalofriante previo a Halloween.

Para los que gustan de actividades intrépidas y emocionantes, ya esta abierto al público y hasta el 31 de octubre en el valle de Texas,

The Haunted San Juan Hotel, de los creadores de Cinema of Horror & The Haunted Orchards, llega a esta frontera el sendero más terrorífico que te hará gritar de horror y estar al borde del infarto pues el miedo se aporrará del más valiente.

Este emocionante aventura dura aproximadamente 15-20 minutos y presenta una experiencia de sonido e iluminación de alta calidad de la que no te arrepentirás; este hotel ubicado en San Juan Texas, es conocido por ser uno de los lugares más embrujados y está en el corazón de la ciudad texana.

Este recorrido será para quienes asistan, una experiencia de película de terror, pero en acción real, en el que se incluirán todos los personajes de terror más reconocidos y que salen de la pantalla grande para acompañarte en este escalofriante sendero.

¡Este es el sendero de terror más aterrador que seguramente podrás visitar este Halloween!, es sin duda el lugar perfecto para la atracción celebrar con anticipación la Noche de Brujas 2023.

SUS HUESPEDES

Una aventura emocionante te espera en The Haunted San Juan Hotel, que tendrá alojados demonios, fantasmas reales y todo tipo de criaturas aterradoras que te transportarán a lo más profundo de la experiencia más temible.

Buena suerte para salir, si es que te atreves a entrar, el cupo por noche es limitado, así que te aconsejamos que compres tus entradas con anticipación y disfrutes de una atracción única de la que sabemos no te arrepentirás.

Estamos ya unos días de Halloween, la noche de brujas más esperada por quienes gustan del terror, y las emociones fuertes; para ellos y para los que gustan de actividades intrépidas y emocionantes.

No te pierdas ir por el "último check in" en este infernal hotel las puertas abren a las 20:00 horas y cierra a las 24 horas, los boletos de GA es válido en cualquier noche , el boleto Slash Pass es válido sólo el día de tu compra y las entradas están disponibles en la puerta o en línea en COHORROR.COM.

¿TE ATREVES?

No te puedes perder la visita a este emblemático edificio que desaparecerá pronto....Experimenta el terror que vaga por sus pasillos de su pasado oscuro muy temible y horripilante.

Aquí algunos valientes que ya la visitaron.