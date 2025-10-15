Guillermo del Toro estrena "Frankenstein" en cines de México

Guillermo del Toro vuelve al terror gótico con una nueva adaptación de "Frankenstein", y antes de llegar a Netflix, el próximo 23 de octubre, el cineasta tapatío llevará su versión del clásico de Mary Shelley a cines seleccionados en México. No será un estreno masivo: esta vez el público tendrá que buscarlo en salas independientes y alternas, lejos de las grandes cadenas como Cinépolis o Cinemex.

El tapatío, ganador del Óscar por "La forma del agua", y creador de joyas como "El laberinto del fauno", retoma el mito del científico que desafía a la muerte, pero lo hace desde una perspectiva más emocional y filosófica.

En esta versión, Oscar Isaac interpreta al obsesivo Víctor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi ("Euphoria") da vida a la criatura. El elenco lo completan Mia Goth ("MaXXXine") y Christoph Waltz ("Bastardos sin gloria), bajo la producción de Netflix y la distribución en México de Pimienta Films.

Del Toro prometió una película "sobre la soledad, la creación y la responsabilidad de jugar a ser Dios". En pantalla grande, su estética artesanal y su atmósfera gótica adquieren una dimensión que difícilmente podrá replicarse en streaming.

Sólo en salas seleccionadas

Pimienta Films confirmó que Frankenstein se proyectará solo por tiempo limitado en recintos culturales y cines alternativos del país. Entre ellos destacan la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Autocinema Coyote y varias sedes universitarias. También habrá funciones en otros estados, desde Aguascalientes, Puebla, hasta Yucatán y Baja California.

A continuación, te compartimos el listado completo de sedes donde podrás ver la película en pantalla grande:

Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco, Cineteca, Nacional de las Artes, Cineteca Nacional Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho (CCU), Museo Universitario del Chopo, Cinedot Azcapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes, Autocinema Coyote Polanco.

Estado de México

Film Club Café Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepec, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle Cine, Xilotzin, Cineplex Ixtapaluca.

Otros estados